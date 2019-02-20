搶人大戰 16城市升級人才政策

2019-02-20 01:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸各地「搶人才大戰」熱潮不退，2019年以來，多地再次推出或者升級人才政策，求賢若渴的各個地方從人才落戶、購房補貼、生活補貼、配套保障等方面激勵更多人才流入本地。據中原地產研究中心統計，今年開年以來，發布各種人才引進與落戶等政策的城市已超過16個，包括深圳、廣州、成都等地。

中新社報導，深圳市政府辦公廳日前印發「在職人才引進和落戶『秒批』工作方案」，在2018年6月實現大學畢業生引進「秒批」的基礎上，將「秒批」拓展到在職人才引進、留學回國人員引進、博士後入戶及其配偶子女隨遷。此外，近期，海口市、浙江省寧海縣、廣州市、成都市高新區、海南省陵水黎族自治縣等不同級別的地區也密集推出或升級人才鼓勵政策。

一般而言，受到經濟要素支撐和社會文化因素牽引，人才資源在經濟發達地區、人口豐富地區集聚，形成「人才池」。據中國指數研究院統計，中國大陸城鎮單位從業人口中，大專以上人才主要分布在中東部地區，東西部差異較大。例如：2016年地級市城鎮單位從業人口中大專以上人才數量共計3359萬人，北京數量最多，接近總量的八分之一；其次為江蘇、廣東、上海和浙江，而大部分西部地區、東北地區該類人才數量均不足80萬。

過去兩年，大陸各地對人才的各項鼓勵政策效果顯著。據統計，自戶籍新政實施以來至2018年底，西安新增落戶人口已超過105萬。南京、合肥、成都等城市落戶超10萬。

中原地產首席分析師張大偉指出，不少城市在之前的政策中「嚐到甜頭」，於是開始加碼。今年以來推出或升級人才鼓勵政策的地方囊括了從省級到縣級的各個地區，可謂全面開花。

一輪密集政策後，各城市對人才的吸引力格局發生變化。張大偉指出，人才政策變相降低限購門檻，將人才吸引來之後，可能會加劇一些地方供需結構緊張的房地產市場，這會帶來房地產市場的上漲預期。地方在降低購房、落戶等門檻吸引人才時，還需要考慮如何留住人才，警惕人才政策成為房地產投資的「窗口」。