建構與大灣區交通 廣西關注焦點

2019-02-20 01:34 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



隨著「粵港澳大灣區發展規劃綱要」發布，如何全面加速構建與粵港澳大灣區的海陸空立體交通網，搶占新的經濟增長機遇，成為廣西關注焦點。廣西壯族自治區主席陳武日前強調，廣西必須緊抓粵港澳大灣區建設機遇，全面對接大灣區建設。

中新社報導，廣西地處中國大陸南疆，毗鄰廣東，遙望港澳。近年來，廣西提出要構建「南向、北聯、東融、西合」全方位開放發展新格局。其中，「東融」即是深化粵港澳桂合作。全面對接粵港澳大灣區建設，打通交通梗阻，推動互聯互通便利化是關鍵。

廣西交通運輸廳廳長陳鴻起表示，近年來，廣西持續優化對接粵港澳的交通網，但當前的基礎設施對於日漸熱絡的粵港澳桂全方位合作而言，還遠遠不够，全面加速構建海陸空立體交通網勢在必行。

陳鴻起表示，2019年，該廳將以優化結構為重點，推進運輸服務提質增效。鐵路方面，爭取增加開行深圳、珠海等外省方向的動車班次，力爭開行南寧至香港的動車，爭取南廣鐵路實現達速運營。民航方面，加密香港航線，力爭早日實現每日1班穩定運行。

與此同時，作為大陸西南水運出海大通道重要組成部分，素有「黃金水道」之稱的西江航運幹線，也將在2019年進行大升級。北部灣港口管理局相關負責人表示，2019年廣西將積極推進西江黃金水道建設，加快實施通航河流500噸級以上航道建設和礙航閘壩新建、改建、擴建工程，盡快打通斷航航道，優化升級連通粵港澳的西江幹線主通道，加快發展集裝箱港口，融入粵港澳大灣區世界級港口群建設。

根據規劃，到「十四五」末，廣西有望實現江海聯運、公鐵水聯運協調發展，基本形成面向東協國家、輻射「一帶一路」沿線國家、對接粵港澳大灣區、聯通西南中南地區的水運綜合交通體系。

陳武表示，廣西在全面對接大灣區建設的同時，還應進一步加強與廣東方面溝通聯繫，加大招商引資力度，充分利用市場推動力，促進更多資源和要素向廣西流動，把珠江-西江經濟帶（廣西）打造成為粵港澳大灣區與泛珠區域深度合作的示範區、西南中南地區開放發展新的經濟增長極。