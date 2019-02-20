參與大灣區建設 東莞投資534億
為推進粵港澳大灣區建設，廣東佛山、東莞等地加速推進各項建設。其中，東莞19日集中開工包括總投資約50億元（人民幣，下同）的OPPO智能製造中心項目在內的27個重點項目，總投資達534億元。
新華社報導，此次首批集中開工項目包含基礎設施工程、重大產業項目、民生保障工程、城市更新項目、鄉村振興項目等。
「東莞參與粵港澳大灣區建設，著力打造大灣區先進製造業中心、國家科技成果轉移轉化示範區、全面開放合作先行區、高品質現代生態都市等。」東莞市委副書記張科說。
東莞2019年初步安排重大建設項目共338個，同比增長36.8%；年度計劃投資655億元，同比增長32.4%；總投資達4895億元，並將每季度集中開工建設一批重點項目。
另據中新社報導，廣東省佛山市順德區區委書記郭文海19日表示，順德要搶抓粵港澳大灣區歷史機遇，建設對外開放合作新高地，構建內聯外通的交通體系，深化與灣區城市合作，要加快推進內、中、外環等快速環線建設，構建「10分鐘、20分鐘、30分鐘交通圈」，實現10個鎮（街道）快速通達、融合發展。
郭文海稱，順德要積極參與粵港澳大灣區協同創新，推動跨區域融合發展。依託廣州—佛山強強聯合的極點帶動作用，靈活引進廣州人才資源，加快對接南沙自貿區，探索複製自貿區改革創新經驗，深度參與國際合作。深化完善深圳灣順德創新港模式，承接深圳創新溢出效應。
與此同時，順德要瞄準香港科技、設計、金融、人才、服務等資源，探索「香港科技+順德製造」、「香港服務+順德生活」合作模式，繼續鼓勵和支持博智林機器人公司與香港科技大學全面深度合作，建設港澳青年創新創業園。
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