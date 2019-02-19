「英才匯聚．滬上逐夢」邁第3年 助台灣流浪博士登錄謀教職

2019-02-19 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



第三屆「英才匯聚．滬上逐夢」台灣優秀博士（生）與上海高校交流會昨天正式開放報名，並預計4月中在上海舉行。繼前兩年總計成功媒合20名台灣博士畢業生取得復旦大學等教職，今年計畫接待的報名人數將進一步提高。

這項活動是由上海市台灣同胞聯誼會與上海海外聯誼會滬台交流委員會聯合主辦，負責活動聯繫與諮詢的上海華東師範大學商學院台籍副教授陳弘信表示，有意應徵的台灣博士可透過微信或電子郵件報名。

陳弘信說，主辦單位將承擔報名者屆時出席交流會在上海的交通及食宿費用。但囿於經費，2017年首度舉辦時，僅提供50個名額，但收到約200份報名表，最終成功媒合八位台灣博士在上海各大專院校任教。

去年活動落地接待名額增至70名，但報名人數也超過350人，最後有12名台灣博士順率取得上海高校教職。今年提供的接待名額再增加至80人，預估報名人數也可望持續成長。

陳弘信表示，他自己到大陸任教已經八年，純粹是希望能協助學有專精的台灣博士畢業生，找到一個能發揮自己所學的工作。根據他的觀察，目前還是以理工類的博士畢業生比較容易在上海謀得教職。

此外，像是藝術、音樂、考古等，在台灣被認為較冷門的學科，中國大陸因大學院校多，對這類學科的教師需求其實很大。陳弘信說，像是藝術類、表演類科系，若曾獲得獎項，或曾在劇團等有實際演出經驗，甚至無須博士學位，也有機會在上海的高校取得教職。

陳弘信表示，根據過去兩年的實際情況，台灣博士一旦獲得上海高校聘用，都可以簽署三至五年的聘用合同，年薪基本上在人民幣30至40萬元。他還曾聽聞，有人因具備特殊專長，年薪達到人民幣50萬元（約新台幣225萬）。

上海媒體則報導，高端人才年薪甚至可達人民幣百萬元，校方還提供人民幣30萬元的科研啟動資金和最高150萬元的安家置業補助。