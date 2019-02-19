比特大陸傳大幅裁員 人工智慧成重災區

2019-02-19 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



比特幣傳大幅裁員。 圖／擷取比特大陸官網 分享 facebook

曾因比特幣狂熱風光一時，是全球最大、佔據礦機行業七成以上市佔的比特大陸，剛完成一輪大規模裁員，界面新聞報導，裁員範圍包括區塊鏈、人工智慧、晶片等多條業務線，其中被寄予厚望的人工智慧業務成為重災區。

比特大陸回應表示，2018 年底的裁員只是正常的人員調整，近期沒有新一波調整動作。

報導引述知情人士說法指出，2018年聖誕節期間，比特大陸開始裁員，可能占公司規模的50%，就算未到一半，比例也不會太低。

比特大陸在 2017 年中，員工合計約 500人左右，到2018 年 8 月，已增至 3000 多人，新員工主要是開發晶片。

在2017年的數字貨幣大牛市中，比特大陸成為最大贏家，年淨利潤近人民幣50億元，但2018年行業迅速轉熊，礦機滯銷，比特大陸的營收和淨利潤都大幅下滑，壓力之下，比特大陸開始大量裁員，眾多尚未盈利的創新業務也被砍掉。

消息人士表示，晶片部門分為雲端和終端晶片兩組，其中在台灣的子公司「芯道互聯」遭到大規模裁員，雲端晶片也有減人，不過比特大陸否認這家公司為子公司，還指出雙方僅有合作關係。

不僅如此，與終端晶片配合做硬體設備，例如開發板、攝影機，及應用軟體研發，例如人臉匹配的團隊也被裁員。

2018年9月底，比特大陸向港交所遞交招股書後就沒有下文，直到今年1月23日，港交所總裁李小加在達沃斯論壇上評價礦機公司，認為不符合上市適應性原則。