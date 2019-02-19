親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

比特大陸傳大幅裁員 人工智慧成重災區

2019-02-19 17:30聯合報 記者林宸誼╱即時報導

比特幣傳大幅裁員。 圖／擷取比特大陸官網
比特幣傳大幅裁員。 圖／擷取比特大陸官網
分享

曾因比特幣狂熱風光一時，是全球最大、佔據礦機行業七成以上市佔的比特大陸，剛完成一輪大規模裁員，界面新聞報導，裁員範圍包括區塊鏈、人工智慧、晶片等多條業務線，其中被寄予厚望的人工智慧業務成為重災區。

比特大陸回應表示，2018 年底的裁員只是正常的人員調整，近期沒有新一波調整動作。

報導引述知情人士說法指出，2018年聖誕節期間，比特大陸開始裁員，可能占公司規模的50%，就算未到一半，比例也不會太低。

比特大陸在 2017 年中，員工合計約 500人左右，到2018 年 8 月，已增至 3000 多人，新員工主要是開發晶片。

在2017年的數字貨幣大牛市中，比特大陸成為最大贏家，年淨利潤近人民幣50億元，但2018年行業迅速轉熊，礦機滯銷，比特大陸的營收和淨利潤都大幅下滑，壓力之下，比特大陸開始大量裁員，眾多尚未盈利的創新業務也被砍掉。

消息人士表示，晶片部門分為雲端和終端晶片兩組，其中在台灣的子公司「芯道互聯」遭到大規模裁員，雲端晶片也有減人，不過比特大陸否認這家公司為子公司，還指出雙方僅有合作關係。

不僅如此，與終端晶片配合做硬體設備，例如開發板、攝影機，及應用軟體研發，例如人臉匹配的團隊也被裁員。

2018年9月底，比特大陸向港交所遞交招股書後就沒有下文，直到今年1月23日，港交所總裁李小加在達沃斯論壇上評價礦機公司，認為不符合上市適應性原則。

當時李小加指出，過去透過A業務賺了幾十億美金，突然說將來要做B業務，但還沒任何業績，或者說B的業務模式更好，那當初拿來上市的A業務模式就沒有持續性了。

比特幣傳大幅裁員。 圖／擷取比特大陸官網
比特幣傳大幅裁員。 圖／擷取比特大陸官網
分享

人民幣比特幣攝影
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

京東證實 今年將淘汰10%副總裁級別以上高層

2019-02-19 15:10

滬指反覆靠穩 成交破六千億

2019-02-19 16:01

大灣區7000萬人消費力 香港零售業覬覦

2019-02-19 15:06

交通串連 大灣區1小時生活圈便利

2019-02-19 15:05

教育合作 鼓勵大灣區跨地就學、就業

2019-02-19 15:04

華為任正非：創業初期患憂鬱症多次想自殺

2019-02-19 10:56

馬雲非洲青年創業基金啟動 未來10年投入1,000萬美元

2019-02-19 10:55

北京故宮一年文創營業額67.5億元 勝過1,500間A股公司

2019-02-19 10:52

任正非：任何困難都阻止不了華為前進 華為要更有戰鬥力

2019-02-19 10:35

A股今年漲幅已逾10% 官媒稱：陸股牛頭露角

2019-02-19 09:06

台資農業在福建 穩居大陸第一

2019-02-19 02:11

大陸9企業 參加國際防務展

2019-02-19 02:11

解決缺工 廣東辦千場招聘會

2019-02-19 02:11

大陸汽車1月銷量 跌逾17%

2019-02-19 02:11

進博會效應 奠定上海會展業龍頭地位

2019-02-19 02:11

四川旅遊 邁「萬億級」產業集群

2019-02-19 02:11

金融、航運、貿易、旅遊 粵港澳大灣區規劃出爐

2019-02-19 00:48

陸汽車銷量減15% 七年最慘

2019-02-19 00:19

陸運動鞋服市場 明年高速增長

2019-02-19 00:19

陸股解碼／春季躁動行情啟動

2019-02-19 00:16

MWC亮點 中興5G手機上秀

2019-02-19 00:16

國家管網公司獲准成立

2019-02-19 00:16

學者：別忽視大灣區對台人才、金融磁吸效應

2019-02-18 23:55

粵港澳經濟大灣區「大可敵國」 要打響政治雙響砲

2019-02-18 23:49

台北上海雙城論壇 將聚焦三個交流

2019-02-18 23:29

粵港澳大灣區「一國兩制」下建設 3關稅貨幣全球先例

2019-02-18 19:54

小微企業減稅門檻10年放寬8次 這家滬企趕上3次

2019-02-18 19:07

上海增值稅小規模納稅人 將按50%徵「六稅兩費」

2019-02-18 18:15

中興通訊股價 盤中飆9個月來高點

2019-02-18 16:59

大陸三全水餃爆驗出非洲豬瘟 股價跌1.7%

2019-02-18 16:18

深圳5G發展 陸媒：多方面領跑全球

2019-02-18 14:40

富士康鄭州廠傳獲華為訂單 擬招募5萬人

2019-02-18 13:34

大陸元月汽車銷量衰退15.8% 降幅進一步擴大

2019-02-18 13:32

粵港澳大灣區規劃今日將公布 爭取自貿區擴區

2019-02-18 12:01

陸山寨貨 攻陷農村

2019-02-18 02:17

陸經濟求六穩 首要任務去槓桿

2019-02-18 00:08

逾千萬美元帶路投資 安徽要追蹤

2019-02-18 00:08

海南自貿區 吸引更多台商考察

2019-02-18 00:07

網紅經濟 掀起中國的「數位淘金熱」

2019-02-17 23:14
看更多

熱門文章

學者：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

2019-02-19 11:15

母帶兒子故宮牆邊撒尿 網怒：這要誅殺九族的

2019-02-18 21:03

粵港澳經濟大灣區「大可敵國」 要打響政治雙響砲

2019-02-18 23:49

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

2019-02-19 11:00

香港照超音波要排28個月 網友驚：進棺材還排不到

2019-02-19 09:58

全球首座！上海虹橋今啟動5G火車站

2019-02-18 21:29

剛下聘就發現未婚妻偷情 男軟禁威脅「每小時揍一次」

2019-02-19 13:56

粵港澳大灣區「一國兩制」下建設 3關稅貨幣全球先例

2019-02-18 19:54

將法國300年酒莊改名「御兔」法國人：好笑又難以置信

2019-02-19 11:28

金融、航運、貿易、旅遊 粵港澳大灣區規劃出爐

2019-02-19 00:48

童拿雷射筆亂射 光束射入父眼睛視力剩0.03

2019-02-19 15:01

學者：別忽視大灣區對台人才、金融磁吸效應

2019-02-18 23:55

罕見！青海湖恢復50年前水位

2019-02-19 02:10

陸鷹擊12飛彈 已量產服役

2019-02-19 00:13

40歲以下遊客逾六成 北京故宮如何讓年輕人愛上她？

2019-02-18 17:41

北京故宮一年文創營業額67.5億元 勝過1,500間A股公司

2019-02-19 10:52

大陸官媒：粵港澳大灣區給台灣作示範

2019-02-19 12:45

影／全球首座！上海虹橋火車站啟動華為5G網路

2019-02-19 12:20

重啟澎泉宗教直航 賴峰偉主持澎泉乞龜點睛

2019-02-19 12:35

京東證實 今年將淘汰10%副總裁級別以上高層

2019-02-19 15:10

王毅勘察中緬邊界 為「共和國1號碑」描紅

2019-02-19 11:27

北京電影學院 ：撤銷蘭陵王翟天臨博士學位

2019-02-19 16:03

柯將登陸？綠：該緊張的是國民黨

2019-02-19 00:06

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》細則出爐 鎖定金融商貿

2019-02-18 19:33

陸學者鄭永年：粵港澳大灣區應成為「中國內部的歐盟」

2019-02-19 12:34

華為任正非：創業初期患憂鬱症多次想自殺

2019-02-19 10:56

5次兼職盜走7千萬元貨物 陸移交香港51歲疑犯

2019-02-18 21:28

港珠澳大橋香港段棄螺絲帽改用膠水連鋼筋 路政：安全

2019-02-19 14:50

台資農業在福建 穩居大陸第一

2019-02-19 02:11

女印傭聲稱遭前僱主偷拍沐浴3個月 要求賠償33萬

2019-02-18 17:41

台灣收藏家 擁近萬廈門舊物

2019-02-19 02:10

上海增值稅小規模納稅人 將按50%徵「六稅兩費」

2019-02-18 18:15

比特大陸傳大幅裁員 人工智慧成重災區

2019-02-19 17:30

A股今年漲幅已逾10% 官媒稱：陸股牛頭露角

2019-02-19 09:06

陸汽車銷量減15% 七年最慘

2019-02-19 00:19

任正非：任何困難都阻止不了華為前進 華為要更有戰鬥力

2019-02-19 10:35

學習強國app中國爆紅 員工爆料：阿里巴巴開發

2019-02-18 23:26

中共元老李銳告別式 中國禁止異議人士參加

2019-02-19 11:22

大陸汽車1月銷量 跌逾17%

2019-02-19 02:11

港珠澳大橋「第一滴血」城市巴士撞昏香港男

2019-02-19 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top