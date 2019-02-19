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華為任正非：創業初期患憂鬱症多次想自殺

2019-02-19 10:56聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據平視日本報導，華為總裁任正非近日與SONY行政總裁吉田憲一郎訪談時，曾透露自了自創業經歷。在創業的前幾年，各種問題交集，矛盾很多，曾是憂鬱症（抑鬱症）患者，多次想自殺。

任正非表示，自己44歲創業時壓力巨大，生存條件很差，完全不明白市場經濟為何物，剛從中共解放軍出來，認為賺別人的錢，是欺騙行為。

他說：「40多歲創業是因為人生換了一次軌道，中國大裁軍，把我們部隊裁掉，然後我們就要走向市場經濟。從軍隊轉業的我，不熟悉市場經濟，活不下去，就要找一條活路。被裁軍以後，命運是很難的，我是親身體會的。當時是如何生存下來的問題。」

他坦言創業時沒有錢，「我們家夫妻總共領了3000元人民幣轉業費，但是註冊一個公司需要2萬元人民幣，就需要去集資。所以，成立公司時我一分錢都沒有了，初創時，我自己的工資是每月500元人民幣，需要養活全家人。我早期的目標，是要生存下來。」

「經過幾年的發展，開始走入快車道。越快，矛盾越多，各種問題交集，完全力不從心，精神幾近崩潰。」任正非說，「2000年前，我曾是憂鬱症（抑鬱症）患者，多次想自殺。

直到2006年，服務員們請我吃飯，我們坐在大廳，有很多內蒙村莊的農民姑娘在唱歌，我請她們來唱歌，一首歌3美元。我看到她們那麼興奮、樂觀，這麼熱愛生活，貧困的農民都想活下來，為甚麼我不想活下來？那一天，我流了很多眼淚，從此我再也沒有想過要自殺。」

華為總裁任正非，在創業初期，多次想自殺。（大陸經濟日報網照片）
華為總裁任正非，在創業初期，多次想自殺。（大陸經濟日報網照片）
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