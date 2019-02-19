馬雲非洲青年創業基金啟動 未來10年投入1,000萬美元

2019-02-19 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



阿里巴巴集團官網發布，馬雲非洲青年創業基金（The Africa Netpreneur Prize Initiative，ANPI）正式啟動，ANPI將於2019年3月27日起正式接受來自非洲54個國家的公民申請，行業不限，特別鼓勵年輕人及女性創業家參與。

ANPI目的鼓勵非洲青年企業家發展，支持創新及女性創業，除了獎金激勵之外，還將提供相關的培訓、導師資源、平台資源及後續項目支持等。

未來10年，ANPI將於每年舉辦比賽，從報名的非洲企業家中選拔出10位進入決賽，為他們提供100萬美元獎金；10年獎金總共達1,000萬美元。今年的決賽預計將於11月在非洲舉行。

透過ANPI與非洲創業孵化中心Nailab等當地夥伴的合作，這些ANPI決賽選手，除了可獲得資金上的支持外，還會成為未來非洲青年企業家的一員，互相分享經驗和資源，打造非洲企業家之星。馬雲公益基金會希望，到2030年可以找到100名非洲企業家之星，讓他們激勵非洲，關注普惠，服務非洲。

Nailab創辦人及行政總裁Sam Gichuru表示，ANPI帶來一個更強大的生態體系，支持科技帶動傳統行業轉型。Nailab期待於未來數星期公佈其他合作夥伴的內容，並將共同接受非洲企業家的申請。Nailab是一個致力與政府、企業及基金等不同機構合作，以青年為中心，推動創新、企業家精神及創造就業的初創加速器。

去年8月，阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席在南非約翰內斯堡舉辦的活動「Netpreneurs: The Rise of Africas Digital Lions」，並在活動上宣布成立ANPI，由馬雲公益基金會出資1,000萬美元成立，未來10年會在非洲支持100名青年創業者，希望藉此可創造更多就業及經濟發展機遇，支持非洲年輕人實現夢想。

馬雲在該活動上說︰「抓住普惠式全球化和數字化，非洲會出現100個阿里巴巴。」

從2017年第一次造訪非洲大陸起，馬雲就和非洲結下了不解之緣，到目前為止，阿里巴巴公益基金會和桃花源基金會已經共同設立了非洲保護區巡護員獎勵基金，馬雲在去年為第一批50名巡護員頒獎，感謝他們為保護野生動物所做的努力。