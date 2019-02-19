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任正非：任何困難都阻止不了華為前進 華為要更有戰鬥力

2019-02-19 10:35聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸《財新網》19日刊登華為創辦人任正非近日在一場內部會議上談話指出，「當前，個別國家想阻斷我們對科學要素的研究投資，阻斷我們對先進科學的吸取，我們要有所準備，要擴大我們對未來研究方向的探索與投資。」他除強調，任何困難都阻止不了華為前進，並要求華為進行組織改革，隊伍必須要有戰鬥力，要聚焦以作戰人員為中心。

報導稱，據華為內部設群18日訊息，任正非在近日召開的「無線大會」上發表題為「我們要和時間賽跑」的談話表示，人類社會發展越來越快，科技的進步作為助推器，加速了這種變化。

「我們要追趕上這種變化，已經越來越吃力。由於外部客觀環境的變化，我們越來越難獲得發展的要素，越來越難去資助催生這種先進要素的產生，為此要增加我們努力的動力。」

任正非說，「人類社會組織形式的發展，從來都是問題驅動的。當前的困難處境催生我們變革，我們要進行相應的組織結構變革調整。我們是在開放的心態下，要被迫更多的自力更生。時代已經賦予我們重擔，我們將義不容辭地擔負起我們的責任。」

任正非演講中提出三大重點：一、華為要堅決做成全球最好的網絡聯接，最安全可信的管道；二、時代逼著華為要進行必要的組織改革；三、工程創新與科學創新要結合起來，交流起來。

任正非要求，「我們的領軍人物一定要有戰略洞察力、結構思維能力，有成功實踐經驗的優秀『全科醫生』。」

為此，他提出，組織要去除不必要繁瑣，減少作戰決策的層級，減少協調，減少會議，減少隊列中的非作戰人員。任正非說，「不這樣改革，我們不能生存，組織建設一定要有利於作戰、有利於勝利。」

任正非還提出，華為的研發工程專家不僅要與內部的科學家交流，也要與外部的科學家、專家、有識人士交流，特別是與批評華為的人交流，吸取能量，改進華為的產品與服務，提高為客戶服務的能力與價值。

任正非特別提到，「當前，個別國家想阻斷我們對科學要素的研究投資，阻斷我們對先進科學的吸取，我們要有所準備，要擴大我們對未來研究方向的探索與投資。」

他認為，為此，華為要合理佈局建立理論研究、基礎研究基地和平台，也要發揮華為現在的工程研究基地的優勢。

任正非還表示，華為要學會寬容失敗的科學家，理解博士們的學有專長。華為的高級幹部也要增加閱讀量，增加見識，增加溝通，理解對未來路途探索的艱辛。同時要有「周公吐哺」的精神，愛惜人才，珍重人才。

他強調，「我們要敢於挑戰困難，大事臨頭要有靜氣，沉著淡定持續不斷的努力。任何困難都阻止不了我們前進，也許極端困難的外部條件，把我們逼得更團結，把我們逼得更先進，更受客戶喜歡。逼得我們真正從上到下能接受自我批判，自我優化。」

此外，任正非也提出，面對網絡極簡和雲端、AI的雙賽道，華為已經對研發組織進行了結構性改革，把無線、接入網、傳送網、核心網、數據通信單獨切分，清晰地擔負網絡聯接解決方案的任務，聚焦做全球最好的網絡聯接，最安全可信的管道。

他要求，無線基站、傳送網、接入網，現階段要堅持做成全透明的聯接，不儲存數據，把邊緣計算放在核心網上去。不要在基站、傳送網、接入網上增加不必要的計算存儲，要使網絡簡化，再簡化。

任正非並認為，家庭接入也是聯接的主要場景之一，不管是無線、有線接入，都要把家庭接入作為戰略高地。堅持家庭接入多路徑、多場景化的產品路線，面對主要場景要發揮多技術融合的優勢，打造業界最佳場景的解決方案。

華為創辦人任正非近日在內部會議中強調，任何困難都阻止不了華為前進。他並要求華為進...
華為創辦人任正非近日在內部會議中強調，任何困難都阻止不了華為前進。他並要求華為進行組織改革，隊伍必須有戰鬥力，要聚焦以作戰人員為中心。（美聯社）
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