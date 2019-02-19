A股今年漲幅已逾10% 官媒稱：陸股牛頭露角

2019-02-19 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



A股三大股指周一持續大漲，2019年以來，上證綜指累計漲幅更已達10.44%。新華社旗下的《中國證券報》19日在頭版報導指出，當前中國實體經濟仍有下行壓力，預示「債牛」還未走完，利率短期調整後將重返下行趨勢。而隨著社會融資企穩回升、企業盈利改善，市場對A股牛市將至的預期正在升溫，中國資本市場可能進入「債牛尾、股牛頭」時期。

2月18日，A股三大股指放量暴漲，上證綜指上漲2.68%，來到2,754.36點；深證成指上漲3.95%，報8,446.92點；創業板指漲幅更達4.11%，報1,413.60點。滬深兩市總計成交人民幣5,477億元，僅15檔個股收跌。

上海《澎湃新聞》指出，在本輪上漲中，北向資金大幅流入，為A股反彈提供了非常重要的增量資金。

2019年以來，截至2月18日，北向資金流入已經達到人民幣973.95億元，其中，1月份淨買入606.88億元，創下歷史單月最高金額，也是歷史上單月淨流入首次突破人民幣600億元（約新台幣2,700億元）。

中國證券報周二則在頭版一篇題為「『債牛』擺尾未完 A股『牛頭』露角」的文章指出，以A股為代表的風險資產表現強勢，市場風險偏好明顯回升，並未使債券牛市「中止」。年初股債雙牛特徵非常明顯，尤其是1月初至2月上旬，中債10年期國債收益率從3.17%震盪下行至3.07%，最近一周也在3.07%附近震盪。

國泰君安證券固收研究覃漢團隊認為，「從邏輯演繹看，股債雙牛基本面的基礎在於兩點：經濟沒有那麼差、貨幣政策沒有那麼緊。」

覃漢團隊表示，其一，年初以來，市場對於寬信用預期持續發酵，1月金融數據向好也證實這一預期，隨著股市持續反彈，投資人對上半年中國經濟預判普遍上修，此謂「經濟沒有那麼差」。

其二，在「寬信用」和實體經濟確認觸底反彈前，貨幣政策維持寬鬆甚至更寬鬆預期非常一致，過去數月大陸央行釋放的信號更夯實這一預期，此謂「貨幣政策沒有那麼緊」。

報導稱，市場人士認為，年初債券牛市延續，主要受益於貨幣寬鬆加碼，資金利率中樞穩中趨降拉動債券收益率同步下行。在流動性利好較為確定情況下，儘管短期內經濟並未得到明顯提振，但隨著全球市場風險情緒回升，最終驅動股市、債市雙雙走牛。