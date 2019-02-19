金融、航運、貿易、旅遊 粵港澳大灣區規劃出爐

2019-02-19 00:48 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



北京當局發布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，要將廣東省九城市和香港、澳門共同打造成國際一流灣區和世界級城市群。圖為港珠澳大橋。 （香港中通社） 分享 facebook

北京當局昨公布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，作為廣東省九個城市和香港、澳門合作發展的綱領性文件，目標於二○三五年建成國際一流灣區和世界級城市群。其中，香港將在金融、航運、貿易扮演重要角色，澳門著重發展旅遊休閒中心。

粵港澳大灣區一旦建成，將是繼美國紐約都會區、美國三藩市灣區和日本東京灣都市圈之後，世界第四大灣區。

規劃綱要首將港澳兩個實行資本主義制度的特別行政區，與有中國特色社會主義下的廣東省一起規劃，令其融入中國大陸發展。對於粵港澳大灣區的重大意義，綱要稱，在政治社會面，有利於豐富「一國兩制」實踐內涵，進一步密切中國大陸與港澳交流合作，保持港澳長期繁榮穩定。

所謂粵港澳大灣區，在地理意義上指環繞珠江三角洲地區伶仃洋，包括廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州和肇慶九個城市，再加上香港、澳門組成的城市群。其面積約五點六萬平方公里，人口逾六千六百萬。

大灣區將鞏固和提升香港的國際金融地位，圖為香港維港兩岸風光。 （中新社） 分享 facebook

ＧＤＰ總量與韓持平

大灣區的四個中心城市分別是：已有作為國際金融中心的香港、世界最大賭城澳門，以及廣州和深圳。大灣區地區二○一七年ＧＤＰ生產總值突破十兆元人民幣，ＧＤＰ總量規模與韓國持平，在全球國家和地區中排行列第十一位。

綱要還提出的大灣區發展時間表，即綜合實力在二○二二年前顯著增強，粵港澳合作更深入廣泛，區域內發展動力進一步提升；至二○三五年，形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式，區域內市場實現高水平互聯互通。

專家：留意對台磁吸

在布局方面，香港的重點為鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位；澳門則要建設世界級旅遊休閒中心；廣東為發揮門戶城市引領作用，著力建設國際大都市；深圳要努力成為具世界影響力的創新創意之都。

公布綱要之際，北京官方以粵港澳大灣區建設領導小組辦公室負責人的身分稱，推進粵港澳大灣區建設，是以中共中央做出的重大決策，是習近平親自謀劃、部署、推動的國家戰略。

淡江大學中國大陸研究所所長李志強指出，粵港澳大灣區雖對台灣的產業衝擊並不直接，但不可忽視後續對台灣人才、金融、新創的磁吸效應。