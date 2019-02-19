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四川旅遊 邁「萬億級」產業集群

2019-02-19 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

四川省文化和旅遊廳透露，2018年四川全省實現旅遊總收入10112.75億元（人民幣，下同），正式邁入「萬億級」產業集群。2019年春節長假，該省又以接待遊客8247.29萬人次、實現旅遊收入580.42億元，奪遊客接待量和旅遊收入等兩項「桂冠」。

中新網報導，資料顯示，2018年四川總計實現旅遊總收入10112.75億元，同比增長13.3%。其中，接待入境遊客369.82萬人次，同比增長10%；實現旅遊外匯收入15.12億美元，同比增長4.5%。接待國內旅遊人數7.02億人次，同比增長4.9%；實現國內旅遊收入10012.72億元，同比增長13.5%。旅行社組團出境人數達到170.48萬人次，同比增長2.1%。

近年來，四川旅遊從文旅融合、依法治旅、項目建設、市場行銷、行業管理、公共服務、人才培養等方面多管齊下，已連續多年保持強勁的增長態勢。四川旅遊連續締造佳績，首先得益於旅遊產品和業態的豐富和全面升級。作為生態旅遊資源大省，四川已把不少世界級的旅遊資源轉化為世界級的旅遊產品。

旅遊經濟的持續走高，也得益於有針對性的境內外行銷。四川已連續數年完成旅遊項目簽約、落地分別超過1000億元，為豐富旅遊新業態、打造旅遊新產品奠定堅實基礎。

近三年來，四川省先後派出1200餘名學員分批前往台灣，重點就台灣在鄉村旅遊方面的先進經驗進行深度考察和學習，為鄉村旅遊的轉型升級提供有力的智力支撐；通過「1+3+N」綜合執法管理體制的建立和完善，提升四川全省的旅遊市場監管水準；一面加強對旅遊管理者、經營者、從業者的分級培訓，一面通過導遊大賽、酒店服務技能大賽等活動進行激勵，為旅遊產業的發展積蓄大批人才。

今年上半年，四川省政府將在成都召開四川首屆文化旅遊發展大會。屆時，將發布一系列促進文化和旅遊深度融合發展的政策舉措，還將公布首批天府旅遊名縣、「金熊貓」獎、文府文化旅遊產業優秀龍頭企業、四川省文旅特色小鎮，「天府春曉」文化旅遊季也將精彩亮相。

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