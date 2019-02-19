進博會效應 奠定上海會展業龍頭地位

2019-02-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據上海市會展行業協會統計，2018年，上海以首屆「中國國際進口博覽會」為龍頭，共舉辦國際、國內經貿展覽會以及各類會議和活動994場，總面積1906.3萬平方公尺，分別比上一年增長18%和8%。

這意味著目標成為「國際會展之都」的上海，平均每天都有超過2.7個經貿展會開幕，面積超過5.2萬平方公尺。

新華社報導，從2016年到2018年，上海年度經貿會展規模從1604.8萬平方公尺增長到1906.3萬平方公尺，年均增幅達9%，距離十三五規劃2000萬平方公尺的目標只有「一步之遙」。未來兩年以年均5%的保守增長率測算，到2020年，上海會展行業總規模預計將超過2100萬平方公尺。

據統計，2018年，上海舉辦展覽會項目726場，總展出面積約1712.4萬平方公尺。會議和活動方面，以國家會展中心、上海新國際博覽中心為代表的上海九大場館合計承接268場，總面積近194萬平方公尺，兩項指標均比2017年翻了近一番。其中，首屆進博會的舉辦地國家會展中心2018年承接了66場會議和活動，合計近90萬平方公尺，是上海承接會議和活動面積最多的場館。

以首屆進博會為標誌，上海經貿展會規模化趨勢進一步凸顯。2018年，上海九大場館共承接503場展會，平均展覽面積達3.2萬平方公尺，規模比上一年大幅增長16%。其中，10萬平方公尺以上的展覽會42個，平均展覽面積超過19萬平方公尺，總展出面積達801萬平方公尺，全年舉辦30萬平方公尺以上的超大型展覽會6個。

上海市會展行業協會相關負責人認為，首屆進博會的成功舉辦，進一步提升了上海作為國際知名會展城市的影響力，鞏固上海作為大陸國內會展業龍頭城市的地位，上海未來對國際知名展會、展覽公司以及商旅人群的吸引力將進一步增強。