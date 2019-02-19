大陸汽車1月銷量 跌逾17%

2019-02-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國汽車工業協會18日發布數據顯示，2019年1月中國大陸汽車產銷比上月均呈下降，商用車降幅更為明顯；與上年同期相比，中國大陸汽車產銷呈較快下降，乘用車降幅高於行業。

中新社報導，統計數據顯示，2019年1月，中國大陸汽車生產236.52萬輛，同比下降12.05%；銷售236.73萬輛，同比下降15.76%。其中，乘用車生產199.51萬輛，同比下降14.39%；銷售202.11萬輛，同比下降17.71%。

同期，商用車生產37.01萬輛，環比下降13.44%；銷售34.62萬輛，環比下降19.18%。

值得注意的是，從乘用車四類車型產銷情況看，四類車型銷售降幅均超10%。其中，轎車產銷比上年同期分別下降14.2%和14.9%；SUV（運動型多用途車）產銷比上年同期分別下降15.1%和18.9%；MPV（多用途汽車）產銷比上年同期分別下降17%和27.4%；交叉型乘用車產量比上年同期增長15.8%，但銷量比上年同期下降26%。

新能源汽車依舊保持增長。1月新能源汽車產銷分別完成9.07萬輛和9.57萬輛，比上年同期分別增長1.1倍和1.4倍。其中，插電式混合動力汽車產銷比上年同期分別增長59.92%和54.55%。

2019年1月，中國大陸汽車銷量排名前十位的企業依次是：上汽、東風、一汽、廣汽、吉利、北汽、長安、長城、華晨和奇瑞汽車。與上年同期相比，吉利、長城、華晨和奇瑞銷量呈小幅增長，廣汽微降，其他五家企業降幅明顯。1月，以上十家車企的銷量占中國大陸汽車銷售總量的89.93%。