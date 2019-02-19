解決缺工 廣東辦千場招聘會

2019-02-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



據廣東省人力資源和社會保障廳透露，今年春節前約有6成以上外省務工人員返鄉過年，預計返鄉過年的外省務工人員將有9成以上返粵務工。目前，八成以上的企業已陸續開工，外省務工人員返崗情況總體平穩，返崗率超過七成。

央視網報導，針對節後廣東省部分企業用工需求短期內增加較為明顯，面臨階段性用工短缺情況。為更好地服務企業招用工，幫助入粵異地務工人員儘快實現就業，廣東省人力資源和社會保障廳將在全省範圍內大力開展「南粵春暖」等服務活動。

廣東有關部門從節後開始，省市縣聯動舉辦1000場以上「南粵春暖」就業服務招聘活動，其中較大型的（50家以上企業進場）現場招聘會，將超過600場。

此外，廣東還將積極開展勞務對接活動，滿足企業需求。以東西部對口協作機制和對口支援工作機制為基礎，積極開展省際勞務協作，引進本地急需的各類適用型人才，努力滿足企業用工需求。

節後組織舉辦省際勞務對接活動200場以上。例如廣州市、深圳市、佛山市、東莞市人社部門已經於2月12日開始，安排企業分別赴貴州黔南州、湖南湘西州、廣西河池市、百色市、雲南昭通市等對口支援地區，舉辦精準扶貧專場招聘會。

2月20日，廣東省人社部門將聯合四川省人社部門舉辦務工人員入粵返崗專列活動，開行一趟四川廣安至廣州的返粵免費專列，幫助1800餘名異地務工人員節後入粵返崗就業，屆時，廣東省人社廳及廣州、深圳、佛山公共就業服務機構還將在車上開展送崗位、送政策等活動。