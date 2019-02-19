大陸9企業 參加國際防務展

2019-02-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為期5天的第14屆阿布達比國際防務展，17日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比國家展覽中心開幕。中國大陸國家國防科技工業局組織9家軍貿公司以「中國軍工」國家展團形式，受各方關注。

中新社報導，作為阿布達比防務展上的後起之秀，中國大陸軍工企業的參展力度近年不斷加大，此次參展總面積達1458平方公尺。

中國展團集合聲、光、電等多種展覽手段，重點展出包括WS-600L多用途武器系統、C602中遠程反艦導彈武器系統、L15高級教練機、「麒麟」級常規潛艇、MRTV3000型護衛艦、ZDK-03型預警機、VT4型主戰坦克在內的防務產品，受到多方關注。

此次防務展的9號館為中國大陸展團展區，展團成員包括航天長征國際貿易有限公司、中國精密機械進出口有限公司、中航技進出口有限責任公司、中國船舶工業貿易公司、中國船舶重工國際貿易有限公司、中國北方工業有限公司、中電科技國際貿易有限公司、保利科技有限公司及中國京安進出口公司。

展會期間，中國大陸展團將與有關國家和地區開展軍貿洽談。

據主辦方表示，本屆防務展共吸引來自50餘個國家和地區的1200餘家企業參展，其中包括洛克希德·馬丁、波音、空中客車、賽峰等軍工、航空和防務設備領域的世界知名企業，突出展示智慧化、大數據等尖端科技在國際軍工和防務領域的創新應用成果。

阿布達比國際防務展始創於1993年，每兩年舉辦一次，目前已經成為西亞地區和北非地區規模最大、也是最具影響力的防務展，同時也是全球頂級軍工、兵器、防務裝備展覽之一。