台資農業在福建 穩居大陸第一

2019-02-19 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2019年福建對台工作會議18日召開，該會議上披露，福建累計批辦台資農業項目2681個，合同利用台資39.5億美元，農業利用台資數量和規模保持大陸第一。

新華社報導，福建省農業農村廳副廳長李岱一在會上表示，福建大力推動閩台農業融合發展，加強閩台人才、資金、科技、市場等要素資源對接。率先開展在閩台胞農業專業技術職務資格評審，引導台胞參加執業獸醫資格考試，支持台灣規劃設計師、文化創意團隊參與特色小鎮、美麗鄉村建設，引導漳浦、漳平等地聘請台灣專才擔任台創園管委會管理崗位職務。

此外，支持鉅寶生物、森源蘭惠、台禾農業等一批龍頭企業。李岱一說，福建持續加大台灣農民創業園扶持力度。福建成立專門管理機構，制定專項扶持政策，實施貸款貼息、電價減收、專項補助等優惠政策。累計有589家台資企業入園，創業台胞1929人，引進台資11.1億美元，年產值超過60億元人民幣。

目前，福建台創園已初步形成「一園一特色、一區一產業」發展格局。漳浦台創園成為大陸最大的蝴蝶蘭品種研發及種苗培育基地，漳平台創園建成大陸最大的台灣高山茶生產基地，仙遊台創園成為大陸面積最大的台灣甜柿生產基地，清流台創園建成大陸最大的國蘭組培繁育基地，福清台創園的設施農業和食品加工業、惠安台創園的漁業生產加工等均優勢凸顯。

2018年福建引進示範台灣農業良種109個、新技術50項，輻射推廣17.1萬畝。台資企業不僅帶來資金、良種、技術、設備，還帶來先進經營管理、市場營銷理念，帶動周邊地區農業發展和農民增收。在漳浦台創園區，官潯鎮溪坂村97%以上農戶從事花卉種植營銷，戶均收入超過20萬元人民幣。

福建僅在台創園就業創業的台灣青年就有141名。2018年張朝淵、陳耘嘉獲「福建省青年崗位創業能手」稱號。

以海峽論壇為基礎，福建每年突出一個主題進行產業對接，全省300多個鄉鎮與台灣200多個鄉鎮開展直接交流，成功對接318個農業項目。