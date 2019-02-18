小微企業減稅門檻10年放寬8次 這家滬企趕上3次

2019-02-18 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



澎湃新聞報導，大陸國家稅務總局上海市稅務局表示，本輪小型微利企業所得稅減半徵收優惠政策擴圍後，上海市有92%以上的居民企業符合新的小型微利企業標準，2019年全市小型微利企業所得稅減免稅享受金額預計約人民幣100億元。

大陸國務院常務會議日前決定，再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施。對小型微利企業年應納稅所得額不超過人民幣100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應納稅所得額，使稅負降至5%和10%。

細細算來，從2009年至今，小型微利企業所得稅減半徵收優惠政策不斷放寬小型微利企業標準，年應納稅所得額上限不斷提高，經歷從人民幣3萬到300萬共八個優惠限額的變革，上限標準擴大100倍。

值得一提的是，上海一家企業在八次的課稅優惠中就趕上三次。樂歲（上海）實業有限公司，專注於新型環保包裝材料研發與生產的中小民營企業。公司董事長楊未來說，公司成立於2013年3月，剛成立那年企業是虧損的，2014年公司年應納稅所得額為人民幣4.8萬，當時政策是應納稅所得額低於人民幣10萬元的小型微利企業享受企業所得稅優惠，很幸運我們公司符合標準，享受優惠。

楊未來說，2015年，公司年應納稅所得額為人民幣12.5萬，沒想到，當年小微企業優惠政策的年應納稅所得額提高到人民幣20萬元，企業再一次享受稅收優惠，減稅人民幣1.8萬元。

隨後兩年，公司銷售遍及大潤發、歐尚、永輝超市、盒馬鮮生、全家、星巴克等近千家全國各大連鎖超市、便利商店。公司環保包裝材料的銷售收入僅2016至2017年度，從人民幣1,800多萬增到7,100多萬，且年應納稅所得額也從人民幣50多萬增到200多萬，增速超過300%。