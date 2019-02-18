三全水餃爆驗出非洲豬瘟 股價跌1.7%

2019-02-18 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸冷凍食品大廠三全水餃日前被曝檢出非洲豬瘟病毒，三全食品今（18）日公告回應，公司已第一時間將相關疑似批次產品從各銷售渠道全部封存。河南省政府已派出聯合調查小組核查，公司也積極配合。

三全食品今日股價下滑1.72%至人民幣7.42元。

中國經營報報導，三全生產的灌湯水餃在湖南湘西、甘肅酒泉兩市抽檢出疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性，疑似批次包括20190113H的1000g灌湯豬肉水餃、20181111H的500g灌湯豬肉香菇水餃、20181129H的500g灌湯豬肉芹菜水餃。

三全食品稱，公司獲知信息後第一時間與監管部門溝通，開始行動，承擔起相應責任，並積極配合兩地相關部門做進一步的核查及相應處理工作。對此事給廣大消費者造成的困擾和不便，公司表示誠摯的歉意。

2月17日、18日兩天，澎湃新聞報導，從三全品牌方獲悉，根據可追溯系統顯示，涉事批次沒有流入上海。電商平台上，三全食品天貓旗艦店的豬肉、豬肉香菇、豬肉芹菜的灌湯水餃已經下架，「灌湯系列」在售的僅豬肉大蔥、豬肉白菜、豬肉薺菜三款。

聯華超市也表示，沒有疑似批次的產品在售。同時，工作人員正在密切關注政府部門的調查進展。