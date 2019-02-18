陸山寨貨 攻陷農村

2019-02-18 02:17 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／報導



中國山寨商品「遠近馳名」，在中國農村山寨貨品充斥，尤其是部分山寨食品幾可亂真。德國「反剽竊行動協會」日前公布2019年「金鼻子剽竊獎」得獎名單，前十名均為中國製造商的產品。

在中國農村，山寨貨品到處充斥，消費者一不小心就買到仿冒品。例如，有奧力奧餅乾，就有「粵力奧」或「粵力粵」；有「六個核桃」飲料，就能出現「六仁核桃」；有「大白兔」奶糖就有「小白兔」和「小玉兔」，包裝幾乎分辨不出來，但其成分和內容則完全不同，消費者要睜大眼睛分辨。

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌 分享 facebook

粵力粵、粵力奧、澳利粵…餅乾品牌一堆兄弟

中國公安部、中國消費者協會、中央廣播電視總台等共同評選的「2018年十大消費侵權事件」，其中「農村裡的山寨貨」現象，位列其中。

央視「消費主張」節目對一些農村市場調查發現，山寨食品在農村十分普遍。例如，有一款「承德杏仁露」，與知名品牌「露露杏仁露」，不僅包裝外形相似，就連形象代言人的樣貌和動作，也很相似。

與品牌食品「六個核桃」相似的核桃露產品－「六仁核桃」，在農村熱售。農村超市裡可見到山寨的「六仁核桃」整整齊齊的擺放著，最少有幾十箱。

而知名的餅乾品牌「奧利奧」更是有諸多「山寨兄弟」，諸如：「粵力粵」、「粵力奧」、「澳利粵」、「奧利茲」。

在河北農村的商店裡，還能看到許許多多「傍名牌」的情況。比如好麗友廠生產一款名叫「呀！土豆」薯條，而市場上就出現一款「哇！土豆」薯條，包裝簡直難分彼此。

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台商的產品也不能倖免，兩款都打著「3+2」字樣的餅乾，一款是康師傅生產的，另一款只是小廠生產的，包裝近似度90%以上。另外，「旺旺小小酥」，農村市場上也可看到「興旺小人酥」。

小白兔、小玉兔、乖乖兔…恩來愛糖也有假

大白兔奶糖是前中國國務院總理周恩來都喜愛的老字號糖果，遠在黑龍江省齊齊哈爾市周邊的農村集市裡，可以驚喜地發現「大白兔」奶糖，但仔細一看「它不是」。這些糖果有形形色色不同的名字：「小白兔」、「小玉兔」、「乖乖兔」不一而足，但包裝幾乎一模一樣。

除了名字和包裝山寨，山寨產品的成分才最令人擔心。今年春節期間，內蒙古烏海市市場監督管理局查處大批涉嫌食品標籤標識不符合規定的「山寨」牛奶產品。這些「山寨」牛奶產品雖然標為高鈣牛奶、無蔗糖牛奶、核桃牛奶，實則並非牛奶，其實際品類為複合蛋白飲料。

印良品不能用無印良品 日本正牌輸掉商標

食品如此，日用品也不遑多讓。MUJI母公司株式會社良品計畫（下簡稱良品計畫）稱，已經有近30家店鋪使用和日本授權店一樣的白色紅底字體「無印良品」門頭，且這些店鋪都得到了北京棉田方及北京無印公司許可。這些店全是山寨店。

由於中國公司早就申請「無印良品」商標，日本良品計畫告北京棉方的官司在纏訟12年後居然打輸。

中國農村集市裡的仿冒山寨品依然普遍，那麼，要如何練就一雙火眼金睛能區分正品和仿冒山寨貨呢？中國相關部門教了民眾幾招。首先要買正規企業的產品，看產品是否有以「SC」開頭的食品生產許可證號，在中國國家市場監管總局網站上可以查詢；其次要看清商標與商品名稱；三要看生產日期和保質期，過期的千萬不能買；四要看產品配料或成分。

全球剽竊獎 中企包辦前10名

德國「反剽竊行動協會」（Aktion Plagiarius）日前在法蘭克福公布2019年「金鼻子剽竊獎」得獎名單，前十名均為中國製造商的產品，包括玩具、鑄鐵鍋、花灑及探測器等，外型均幾可亂真。難怪有網民嘲諷，「只有想不到，沒有仿不到」。

據歐洲時報和香港蘋果日報報導，奪得第一名的是寧波ACME工業自動化有限公司，該公司產品仿製德國Brkert Werke公司的「Typ 2000」角座閥（Angle Seat Valve，蒸氣用途，多用在紡織業）。根據反剽竊行動協會網站說明，仿冒品具有所有Brkert的典型設計元素，包括黃銅閥體周圍的數字框架。

亞軍是汕頭市恆亨玩具廠，廠方幾乎將德國Bruder玩具公司出品的Liebherr玩具挖掘機，全盤照抄，但玩具的材料與做工就粗糙許多。該協會表示，仿冒品有許多細小零件容易脫落，對小孩子而言很危險。

至於第三名，是浙江海鹽凱蘭電器公司生產的鑄鐵鍋，因為中國遊客到歐洲旅行時會瘋買Staub鑄鐵鍋，該公司因而仿製這款熱銷商品的所有設計細節，但用上廉價的鋁代替高質量的鑄鐵，成本更只有正品的十分之一。

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其他被剽竊的商品，還包括「Croma Select S Multi」蓮蓬頭、Reisenthel公司的單車籃與Silikomart公司的矽膠模具等。另一款Steinel的運動探測器，經多間中國公司抄襲後，竟反向歐洲市場外銷。反剽竊行動協會在12個歐洲國家中，找到19款抄襲的同類產品。

德國「反剽竊行動協會」自1977年以來，每年都會舉辦「金鼻子剽竊獎」，選出十件最驚人的仿冒商品。有趣的是，自從協會開始頒獎以來，從沒任何一個得獎者出席領獎禮。

2016年，前十名中，中國包辦了七名；2017年，前三名都是中國業者；去年更為驚人，前十名全部都是中國業者包辦。