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被撞有酒駕！新化車禍1歲半男童亡 酒測值爆表

環旭電子聯手廣達聯發科 領投汽車電子產業基金

2019-02-17 22:58聯合報 記者林宸誼╱即時報導

日月光集團旗下子公司、A股上市的環旭電子，16日發布「關於全資孫公司認購私募基金份額的進展公告」，與廣達、聯發科、益登科技，共同認購汽車電子私募基金PHIFund，該基金投資範圍為汽車及出行相關行業、電子或半導體等科技業與新出行模式相關之新創技術與商業模式等專案。

公告指出，這次投資的方式，由環旭電子孫公司環海電子作為有限合夥人參與，分期繳款，擬累計投資2,500萬美元，首期625萬美元已於2月14日繳納。

本次和環旭電子共同投資PHI基金其他三家有限合夥人值得關注，全球第一大筆電研發設計製造的廣達電腦，擬認購2,000萬美元；聯發科擬透過子公司GaintechCo,Limited認購1,200萬美元；益登科技擬認購300萬美元。

聯發科早年以每股68美元的價格投資阿里巴巴也是透過子公司GaintechCo,Limited；台灣上市的益登科技是台灣知名的IC代理商。

本次投資PHI基金的四家有限合夥人，均為行業領先的龍頭企業，代表全球最頂尖的產業水準。

證券日報報導，當前全球汽車市場已接近飽和，包括大陸市場，汽車銷量在2018年均增長乏力，但是在整個汽車市場中，汽車電子產業的市占率，近年來一直以兩位數以上快速增長，自動駕駛、智慧座艙、電動車輛、車聯網等新科技，創造了巨大市場機遇與新需求。

產業預測未來汽車電子成本將占到整車四成左右，未來汽車電子產業將是一塊非常巨大的市場，各細分產品蘊藏著巨大的商業價值。

環旭電子在公告中表示，PHI基金的投資領域，將與公司的汽車電子業務達成協同作用，公司借力基金管理團隊的經驗，加快汽車電子產業布局和業務拓展，分享基金投資收益的同時，與基金投資人和基金投資的專案公司建立更廣泛的合作夥伴關係，提高公司在汽車電子行業和生態圈的參與度，提升產業影響力。

查閱環旭電子公開披露資訊，目前汽車電子業務占環旭電子營收百分之五左右，比例不大。公司2018年收購波蘭工廠、墨西哥公司擴產，加上本次領投車電產業基金，持續加碼車電領域投入並深化產業佈局。

環旭電子公告截圖。
環旭電子公告截圖。
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環旭電子外觀。圖/取自環旭電子公司官網
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