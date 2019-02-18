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海南自貿區 吸引更多台商考察

2019-02-18 00:07聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

海南省委統戰部副部長、省台辦主任劉耿近日表示，海南建設自貿區（港）以來，台商來瓊考察投資明顯增多，瓊台經濟合作熱絡。海南是台資企業集中集聚發展的地區之一，目前累計在海南註册的台資企業1900多家，涉及農業、工業、服務業等眾多領域。

中新社報導，去年12月，海南發布「惠台30條措施」，內容包括促進投資和經濟合作、社會文化交流合作、保障台胞在瓊居住生活便利等。

從去年以來，台灣青年創業團隊「17創聯盟」運營總監黃朝凱帶了10多位台灣青年企業家到海南考察。黃朝凱表示，海南建設自貿區(港)，有許多先試先行的機會，在互聯網、旅遊、醫療等領域商機無限。

劉耿說，海南為台企在瓊發展營造良好環境，打造海峽兩岸（海南）科技文創產業基地，加速台灣高科技、文創產業落地，目前園內已有14家台資企業。海口復興城「台灣科技應用加速中心」成立，以科技產業和可落地服務為主，在會展科技、科技旅遊、智慧農業和綠色循環經濟等方面展開合作。

今年4月，海峽兩岸（海南）科技文創產業發展基金啟動，首期規模1億元（人民幣，下同），作為支持台胞創業專項資金。同期將舉辦第一屆瓊台青年創新創業大賽。

投資10億元的台資企業、海南穎奕國際細胞醫療中心，今年4月將在博鰲樂城國際醫療旅遊先行區正式開工。該企業副總裁淩楷鈞表示，先行區特有的優惠政策配上海南島獨一無二的度假資源優勢，讓他們看好海南未來的發展。

劉耿表示，海南將繼續推動瓊台社會文化交流合作。包括利用博鰲亞洲論壇年會契機，籌劃舉辦三亞峰會，打造瓊台企業家交流海南品牌；研究推動入關便利和台商商品城建設。他說，當前海南正在推動增加瓊台直航航班，計劃推動從每周16班增加到每周18班。

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