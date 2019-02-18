逾千萬美元帶路投資 安徽要追蹤

2019-02-18 00:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



安徽省商務廳近日透露，該省今年將加強「一帶一路」經貿工作組織領導，發布對外投資合作國別指南，建立「一帶一路」重大項目庫，對1000萬美元以上投資項目、新簽合同額5000萬美元以上工程項目追蹤服務。

中新社報導，安徽省商務廳廳長張箭說，該省將充分發揮皖俄合作機制、長三角對外投資合作發展聯盟作用，組織參加對外投資合作高峰論壇活動，完善公共服務平台，推動「一帶一路」信息、項目、平台、資源共建共享。

安徽與「一帶一路」沿線地區經貿合作進入「全面發力、提質增效」的高質量發展階段。今年該省要重點著力於德國、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、印度、印尼等目標國，在先進裝備製造、基礎設施、建築材料、農業綜合開發等領域加強投資合作，加大資源整合力度，集中力量深度拓展。

張箭表示，針對「一帶一路」沿線國家人口多，對食品、輕工紡織、電子設備、裝備製造、運輸工具等產品需求量大的特點，採取組團發展和自主拓展方式，推動該省汽車、家電、服裝、農副產品等優勢產品出口。

此外，搶抓國家六大國際合作走廊建設機遇，發揮該省建築安裝、工程承包、水利道路建設等方面的國際競爭優勢，大力支持有實力的路橋、房建、水電、冶煉等企業參與「一帶一路」沿線國家重大基礎設施建設；結合沿線國家的產業需求，大力推動裝備製造、家電電子、鋼鐵有色、建築建材、能源等優勢產能參與國際產能合作。

據統計，2018年前10個月，安徽省對「一帶一路」沿線國家和地區貿易進出口124.2億美元、增長10.8%；非金融類直接投資1.4億美元、增長1倍；承包工程完成營業額12.5億美元、增長12%。