陸經濟求六穩 首要任務去槓桿

2019-02-18 00:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國務院發展研究中心副主任王一鳴近日指出，中國大陸的投資規模已進入下行通道，要適度加大對新興基礎設施的投資，特別是5G、工業互聯網等方面的投資，此類投資的空間依舊很大。

談及穩投資，王一鳴提出，一要澄清和統一思想認識。現在一談擴大投資，就有觀點稱政府「放水」，這個思想要糾正過來。二要避免投資的擠出效應，要更大程度地調動市場投資。三要適度加大對新興基礎設施的投資。

中新社報導，「六穩」去年7月由中共高層提出後，就與大陸經濟發展緊密掛鉤。「中國經濟50人論壇2019年年會」近日在北京舉行，眾多財經智囊就實現「六穩」提出建言。

大陸「全國社保基金理事會」理事長樓繼偉表示，「三大攻堅戰」是必須做的，但一些行政「運動式」做法，對「六穩」會造成較大傷害，實施政策不能「一刀切」，需用法治化、市場化手段。

中國社科院副院長蔡昉判斷，中國大陸自然失業率在5%左右，在此自然失業率基礎上，沒有周期性失業，就無需施加過大的強刺激。蔡昉建議，通過培訓等各種服務降低自然失業率，通過改革、提高要素供給和配置等提高經濟潛在增長率，既可穩增長，也可避免刺激帶來的副作用。

槓桿率作為經濟健康的一大重要指標備受關注。中國社科院國家金融與發展實驗室副主任張曉晶指出，大陸企業部門槓桿率將近160%，在國際上可能排名第一。他說，大陸企業槓桿率高的原因在於，政府「顯性」槓桿率太低，而企業槓桿率中55%至60%是融資平台及相關的「隱性」債務，如果將這些納入政府部門，政府部門槓桿率將達到91%以上。

如何穩中求進地去槓桿？張曉晶建議，第一要穩，在需求側要穩，穩住總槓桿，必須是中共當局發力來降槓桿；第二是進，傳統企業的弊端必須通過改革的方式將其消除。

至於解決融資難、貴問題，北京大學國家發展研究院副院長黃益平指出，首先利率市場化是關鍵，其次發展直接融資和多層次資本市場非常重要，第三應規範非正規金融部門，但不能消滅非正規金融部門。