華為引爆美中慕尼黑針鋒相對…像「爭歐洲監護權」

2019-02-17 16:32 世界日報 中國新聞組／北京17日電



美國副總統潘斯在慕尼黑國際安全會議上警告華為威脅。 美聯社 分享 facebook

美國再度表達呼籲盟友對抗華為的立場。美國副總統潘斯16日在慕尼黑安全會議上，敦促盟國嚴肅對待華為在5G建設規畫中所構成威脅。潘斯說，華為等中國公司「向北京安全機構提供他們網路和設備所接觸到的信息。我們必須保護我們的關機通訊基礎設施。」但中國官員則反駁，並呼籲歐洲國家不要理會。

美國之音報導，在華為和其他中國公司所構成的安全威脅的問題上，美國一直在向盟國明確表明自己的立場。潘斯表示，「美國呼籲我們所有的安全夥伴保持警惕，拒絕任何將有損我們通訊技術安全、或國家安全系統的公司。」

另據蘋果日報報導，潘斯指華為為北京提供重要設備，進入通訊基建網路獲取數據，敦促美國的安全盟友在建設5G流動通訊網路，要提高警覺，避免使用華為及其他中國電訊製造商的設備。

對此，中共中央政治局委員楊潔篪則在同場反駁，強調中國的法規並無要求公司設置後門程序收集情報，指美方的指控只是出於本身的利益，呼籲歐洲國家不要理會。

楊潔箎反駁潘斯對中國科技巨擘華為會讓歐洲5G網路曝露於間諜活動資安風險的警告，並認為歐洲應享有來自傳統盟邦的更多尊重。他說：「我希望部分美國人對自己多點信心，對別人多點尊重。大家都清楚各自利益所在，所以還是少說教吧！」

潘斯和楊潔箎先後發言將強權競爭擺上檯面。彭博資訊評論，感覺很像美中打離婚官司時爭搶子女監護權，歐洲則是那個孩子。