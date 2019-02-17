華為收集外國情報？楊潔篪：中國沒要企業安裝「後門」

2019-02-17 16:29 世界日報 中國新聞組／北京17日電



華為5G設備若遭世界各國封殺，將產生贏家與輸家。 路透 分享 facebook

中美都派出大陣仗參加第55屆慕尼黑安全會議，中方代表團的規模也是歷年最大，中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪更是1963年慕尼黑安全會議首次召開以來，中方出席該會議的最高層官員，被認為是為了對抗華府向歐洲施壓，將華為排除在歐洲5G行動網路建設之外。

本報系聯合報報導，提及華為近來在歐洲遭遇越來越多國家質疑的問題，楊潔篪指出，中國政府一貫要求中國企業遵守國際規則和運營所在國法律法規。華為公司長期以來為包括歐洲在內有關國家通信技術發展作出了積極貢獻，在此過程中嚴格遵守國際規則和所在國法律法規。

楊潔篪強調，中國沒有任何法律要求企業安裝「後門」或收集外國情報。希望個別國家對自身技術稍微顯示點自信，對其他國家願意同中方企業發展合作表示些尊重。相信有着古老文明積澱的歐洲國家人民有智慧分清什麼真正符合自己的利益，而不為一些毫無事實根據的謠言所惑。中方願同歐洲國家攜起手來，在第四次工業革命中共迎挑戰，共謀發展。

中時電子報報導，本屆慕尼黑安全會議除了有東道主德國總理梅克爾、北約秘書長史托騰柏格等多位政府首長與會，出席人數達600人，創歷來之最。美國副總統潘斯領軍的美方代表團，人數可能創下美國出席該會議的最高紀錄，川普總統女兒、白宮高級顧問伊凡卡也出席。

會中除談到美俄關係和反恐等傳統議題，還聚焦在華為和5G網路建設等議題。

據報導，史托騰柏格在會上呼籲，共同應對中國勢力冒升，特別是中國爭取建設5G網路。史托騰柏格警告，中國在全球多國增加投資關鍵網路基礎建設，「我們必須更加了解中國影響力的規模及大小，它對我們的安全有什麼意味，我們必須共同應對。」

歐洲國家也開始辯論有關華為問題。梅克爾上周在訪問日本時強調，德國必須確保華為不會將數據交給北京當局。