親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

太勵志！「星光」歌手星路浮沉 十年後被Google錄取

韓國瑜幫謝龍介站台！萬名鄉親大喊總統好

華為收集外國情報？楊潔篪：中國沒要企業安裝「後門」

2019-02-17 16:29世界日報 中國新聞組／北京17日電

華為5G設備若遭世界各國封殺，將產生贏家與輸家。 路透
華為5G設備若遭世界各國封殺，將產生贏家與輸家。 路透
分享

中美都派出大陣仗參加第55屆慕尼黑安全會議，中方代表團的規模也是歷年最大，中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪更是1963年慕尼黑安全會議首次召開以來，中方出席該會議的最高層官員，被認為是為了對抗華府向歐洲施壓，將華為排除在歐洲5G行動網路建設之外。

本報系聯合報報導，提及華為近來在歐洲遭遇越來越多國家質疑的問題，楊潔篪指出，中國政府一貫要求中國企業遵守國際規則和運營所在國法律法規。華為公司長期以來為包括歐洲在內有關國家通信技術發展作出了積極貢獻，在此過程中嚴格遵守國際規則和所在國法律法規。

楊潔篪強調，中國沒有任何法律要求企業安裝「後門」或收集外國情報。希望個別國家對自身技術稍微顯示點自信，對其他國家願意同中方企業發展合作表示些尊重。相信有着古老文明積澱的歐洲國家人民有智慧分清什麼真正符合自己的利益，而不為一些毫無事實根據的謠言所惑。中方願同歐洲國家攜起手來，在第四次工業革命中共迎挑戰，共謀發展。

中時電子報報導，本屆慕尼黑安全會議除了有東道主德國總理梅克爾、北約秘書長史托騰柏格等多位政府首長與會，出席人數達600人，創歷來之最。美國副總統潘斯領軍的美方代表團，人數可能創下美國出席該會議的最高紀錄，川普總統女兒、白宮高級顧問伊凡卡也出席。

會中除談到美俄關係和反恐等傳統議題，還聚焦在華為和5G網路建設等議題。

據報導，史托騰柏格在會上呼籲，共同應對中國勢力冒升，特別是中國爭取建設5G網路。史托騰柏格警告，中國在全球多國增加投資關鍵網路基礎建設，「我們必須更加了解中國影響力的規模及大小，它對我們的安全有什麼意味，我們必須共同應對。」

歐洲國家也開始辯論有關華為問題。梅克爾上周在訪問日本時強調，德國必須確保華為不會將數據交給北京當局。

慕尼黑華為
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

為何1/5博士級員工都走了 華為內部恐藏這些問題

2019-02-17 16:27

華為引爆美中慕尼黑針鋒相對…像「爭歐洲監護權」

2019-02-17 16:32

鑽石恆久遠？大陸人工鑽石恐徹底顛覆全球市場

2019-02-17 15:01

工業富聯副董李傑：關燈工廠解放低階勞動力

2019-02-17 14:44

陸企名人堂／西北薯王 貧農擺攤打進世界盃

2019-02-17 13:39

兩岸人物／天神前董座 害公司慘賠

2019-02-17 01:08

兩岸人物／吳向東 打造大陸酒商第一股

2019-02-17 01:08

新能源概念股 銀星炒翻天

2019-02-17 01:07

陸新股限價 證監會再喊改革

2019-02-17 01:07

京東方股價五天漲36%

2019-02-17 01:07

大陸央企金融資產推動整合

2019-02-17 01:07

陸增持美債 七個月首見

2019-02-17 01:07

陸官方穩經濟 緊盯失業

2019-02-17 01:06

重慶、陜西率先漲最低工資

2019-02-17 01:06

華為留不住人才 任正非痛心

2019-02-17 00:46

任正非嘆華為留不住高級人才 員工：無用武之地

2019-02-17 00:18

華為留不住高級人才 博士員工離職率21.8％

2019-02-16 20:05

陸股一周／資金行情助陣 陸股築底回升

2019-02-16 13:43

大陸國際收支連續第二年雙順差

2019-02-15 19:39

超蘋果趕三星！今年華為將成歐洲第2大手機廠商

2019-02-15 17:04

陸1月新增人民幣貸款、社會融資增量創新高

2019-02-15 16:31

超黑心！山寨牛奶不是奶 竟流竄農村騙錢

2019-02-15 15:42

李錦記李文達賣蠔油 拚成香港第3富豪

2019-02-15 13:55

資產縮水43億美元…李嘉誠仍蟬聯21年香港首富

2019-02-15 13:51

北京觀察／大行五變六

2019-02-15 12:54

滴滴宣布裁員一成五 超過2000人將失業

2019-02-15 12:43

鴻海深耕半導體 傳中國濟南設功率晶片廠

2019-02-15 12:20

全力支持民企 中國祭出金融服務18條

2019-02-15 11:40

賣醬油的 拚成香港第三富豪

2019-02-15 11:22

陸生產者物價PPI創兩年新低 或現階段性工業通縮

2019-02-15 10:37

力拓市場 雀巢今年推24款星巴克咖啡新品

2019-02-15 10:19

Ａ股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-15 08:48

大驚奇 陸上月出口增9%

2019-02-15 02:03

企業信心減弱 衝擊內需

2019-02-15 02:03

拓展市場 山東申建自貿試驗區

2019-02-15 01:51

大陸出重拳 整治保健品市場

2019-02-15 01:48

雲貴川渝 經廣西進出口大躍進

2019-02-15 01:48

陸人工鑽產能世界第一 現正積極加速開拓市場

2019-02-15 01:48

大灣區高質量發展 呈三特徵

2019-02-15 01:48
看更多

熱門文章

華為留不住人才 任正非痛心

2019-02-17 00:46

華為留不住高級人才 博士員工離職率21.8％

2019-02-16 20:05

學生網購「寫字機器人」代筆作業 家長氣炸砸爛

2019-02-17 13:57

學霸藝人翟天臨 考大學買分、博士論文抄襲… 原來大陸學術圈這麼黑

2019-02-17 11:00

一碗豆花 反中情緒「菲」漲

2019-02-17 04:11

鑽石恆久遠？大陸人工鑽石恐徹底顛覆全球市場

2019-02-17 15:01

中共革命元老、毛澤東秘書李銳去世 享壽102歲

2019-02-16 17:01

大叔上網瀏覽正妹裸身托胸照 下一秒驚覺「是我女兒」

2019-02-17 15:42

女大生沒抗拒…前澳大教授強姦無罪

2019-02-16 16:56

中國地圖沒台灣 中共要「找碴」

2019-02-17 00:16

習近平強調依法治國「絕不走西方司法獨立之路」

2019-02-17 15:23

中芯國際預計第一季收入是全年低點 14奈米製程將量產

2019-02-16 20:09

兩岸人物／天神前董座 害公司慘賠

2019-02-17 01:08

李銳對習有恩 卻說「人有權會變…」

2019-02-17 00:24

曾提拔習近平、想平反六四 毛澤東秘書李銳101歲過世

2019-02-17 00:24

通車僅12年 香港深圳灣大橋竟鋼纜斷裂

2019-02-17 14:41

4男闖旺角賓館劫百萬 海輝道發現可疑車輛警逮兩人

2019-02-16 19:22

深圳灣大橋鋼纜斷裂罕見 橋王：施工水準欠佳

2019-02-17 14:41

7竊嫌駕車遭警圍捕墬河3人骨折 警追回百萬贓物

2019-02-16 18:53

周日19°C濕凍微雨 渣打馬拉松跑者宜慎選跑鞋免滑倒

2019-02-16 16:53

兩岸人物／吳向東 打造大陸酒商第一股

2019-02-17 01:08

工業富聯副董李傑：關燈工廠解放低階勞動力

2019-02-17 14:44

京東方股價五天漲36%

2019-02-17 01:07

青海雪災 羊恐糧荒

2019-02-17 00:21

校內無照駕駛挨罰 中大教授：國外可以

2019-02-16 16:54

新能源概念股 銀星炒翻天

2019-02-17 01:07

為何1/5博士級員工都走了 華為內部恐藏這些問題

2019-02-17 16:27

陸新股限價 證監會再喊改革

2019-02-17 01:07

福州違建民房倒塌3死 14人獲救

2019-02-17 13:57

曾為高官色情服務…中國高鐵一姐旗下酒店創拍賣高價

2019-02-17 15:32

男子代駕疑油門當煞車 老婦被撞夾欄慘死

2019-02-17 16:21

重慶、陜西率先漲最低工資

2019-02-17 01:06

名相聲社團演員個資被打包賣 身分證號碼200元就有

2019-02-17 15:18

陸官方穩經濟 緊盯失業

2019-02-17 01:06

陸增持美債 七個月首見

2019-02-17 01:07

任正非嘆華為留不住高級人才 員工：無用武之地

2019-02-17 00:18

大陸央企金融資產推動整合

2019-02-17 01:07

后海灣地標 深圳灣大橋車流僅預期2成

2019-02-17 14:41

「每個都是心血結晶」 18歲模型車達人返母校辦展

2019-02-17 16:21

大陸多家廠商冷凍食品遭驗出含非洲豬瘟病毒

2019-02-17 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top