為何1/5博士級員工都走了 華為內部恐藏這些問題

2019-02-17 16:27 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ／北京17日電



華為留不住人才，任正非痛心。 路透 分享 facebook

華為員工2018年平均年薪高達人民幣110萬（約台幣500萬），是阿里巴巴員工的四倍、中興通訊的五倍、小米的六倍。不過，華為博士級員工近五年平均離職率為21.8%，讓華為創辦人、總裁任正非慨嘆，「華為留不住高級人才」。

任正非經常在華為內部員工的網路社群「心聲社區」發總裁電郵，春節前他發了007號總裁電郵，告訴員工「據2018年全年財報初估，華為18萬員工人均年收入可達人民幣110萬元」，要比2017年員工平均年薪70萬更令人眼紅。

不過，任正非在春節後又發了最新的總裁電郵，這次他痛心慨嘆「華為留不住高級人才」。

華為調查發現，近五年博士級員工平均離職率為21.8%，且入職時間越長累計離職率越高。以2014年入職華為的博士員工來看，經過四年去掉大半，還留在華為只有57%。

IPO觀察報導，一位碩士級的華為離職女性員工曾發文華為內部高壓，透露華為員工雖然掙得多，但是睡得少，一語道盡華為高薪賺的是賣命錢。

不但華為平均工作日加班時間達3.96小時，入職工作要謹守三招「斷網、午睡、黑布鞋」，也就是公司不能上外網，非工作電話不能超過五分鐘；強迫午睡保證延續到晚上加班；以及人人都是黑衣黑褲黑布鞋，把心思都花在工作上。

針對高級人才離職高的現象，華為公司諮詢委員會、人力資源秘書處和人力資源部人才管理部進行了聯合獨立調研，一對一深度訪談離職的博士級員工，找出華為留不住人才的原因。

調查發現，「英雄無用武之地」是人才流失的主要因素。鈦媒體整理離職博士員工的心聲，員工表示，在華為工作用非所學，有學IC設計的，入職後做測試而且是操作類測試；學圖像的博士轉去做知識圖譜；學演算法和基礎研究的卻做系統運營維護。

離職員工強調，華為分工太細，等於是築起部門牆，但一件事好幾批人在做就會產生內耗。博士級離職員工直指華為內耗很嚴重，人力虛耗關鍵在「不能為了招博士而招博士，不能因為不差錢就拼命擴招」。

在願意接受訪談的82名離職博士員工中，有56人反應離職的主要原因還是崗位與個人技能不匹配、主管技術能力弱導致自身發揮受限、自身特有優勢無法發揮等。尤其是入職二年內的博士員工，滿懷激情而來，而在一次次學無所用的心灰意冷中離去。