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工業富聯李傑：關燈工廠解放低階勞動力

2019-02-17 14:44聯合報 記者林宸誼╱即時報導

鴻海旗下在上海A股掛牌的工業富聯（FII），於今年1月成為世界經濟論壇公布的全球首批先進「燈塔工廠」名單。FII副董事長李傑表示，關燈工廠在智慧自動化方面取得的能效頗巨，能夠真正解放低階勞動力，溝通人、終端設備和智慧中樞，運用訊號處理就可以使機器人在黑暗中精準、快速、安全完成工作流程，從而達到提質、增效、降本、減存的生產目標。

工業富聯旗下微信公眾號工業富聯601138報導，李傑不但介紹了關燈工廠的運作能效，還闡述了關燈工廠的意義所在，「關燈工廠不是無人工廠，（真正的目標）是無憂工廠，是簡化工作流程、加強工作品質並且優化決策；同時，改變人力結構，從傳統的以人為中心，變成以數據為中心的管理，這才是關燈工廠的意義。」

對於FII深圳關燈工廠，世界經濟論壇的評價是：在專門生產智慧手機等電氣設備元件的工廠中採用全自動化製造流程，配備機器學習和人工智慧型設備自動優化系統、智慧自我維護系統和智慧生產即時狀態監控系統，真正實現「關燈工廠」，在注重優先利用第四次工業革命技術的前提下，令生產效率提高30%，庫存週期降低15%。

而「關燈工廠」的背後，離不開FII科技創新沉澱的智慧支持。李傑介绍，關燈工廠不僅是製造化的工廠，還是工業AI及機器學習在工業場景下的融合應用，目前富士康有超過6萬台的機器人，超過1600條的裝備線，超過5000種的測試設備洞察生產品質的控管，第三方開發者超過3000多位，擁有1000個以上的APP。FII在此基礎上打造「雲、移、物、大、智、網+機器人」的核心科技組合陣容，並透過「六流」建立起以數據驅動的應用平台，創造出一個更有價值的工業互聯網平台，這就是工業富聯熄燈工廠誕生的科技溫床。

論及FII對未來製造業的思考的願景，李傑認為，FII會積極擁抱工業4.0時代的機遇，以不竭的科技創新力勇面挑戰，未來FII要以燈塔之光引領行業發展，構築製造業聚合生態來更快、更好、更強地實現行業賦能。

工業富聯（FII）副董事長李傑（左二）。圖/微信公眾號工業富聯601138
工業富聯（FII）副董事長李傑（左二）。圖/微信公眾號工業富聯601138
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工業富聯（FII）深圳關燈工廠。圖/微信公眾號工業富聯601138
工業富聯（FII）深圳關燈工廠。圖/微信公眾號工業富聯601138
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工業富聯（FII）深圳關燈工廠。圖/微信公眾號工業富聯601138
工業富聯（FII）深圳關燈工廠。圖/微信公眾號工業富聯601138
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