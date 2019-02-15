超蘋果趕三星！今年華為將成歐洲第2大手機廠商

2019-02-15 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



以華為為首，中國手機在歐洲市場迅速崛起。根據市場分析機構Canalys的最新數據，蘋果2018年在歐洲全年的手機銷量，僅比華為多出30萬台，預計2019年，華為將超過蘋果成為歐洲第二大手機廠商。

環球網報導，中國手機品牌2018年獲得了32%的歐洲市場份額，其中，華為排名第三、小米第四。華為銷量4250萬台、同比增長54%。同時，第四季小米進入更多歐洲國家，拿下6%市場份額，同比增長62%。

報導指出，雖然前兩名依然是三星和蘋果，但兩大品牌均有不同幅度的下滑，三星手機歐洲市場2018全年銷量6160萬台、同比下滑10%；蘋果4280萬台、同比下降6%。

報導分析，蘋果方面，由於iPhone持續高價的銷售策略、以及2019年產品線缺乏亮點，加之歐洲經濟低迷的關係，消費者將更多轉向高性價比機型，iPhone市場份額必然會被不斷壓縮。

Canalys認為，未來可以期待小米、OPPO、一加等中國品牌實現更多增長，因為上述品牌的手機型號豐富、性價比出色，相比三星和蘋果會給歐洲用戶更多選擇。

另外，由於華為銷量僅比蘋果少30萬台，預計2019年Q1、Q2的某個時間點，華為將在歐洲超越蘋果、成為歐洲第二大手機品牌。