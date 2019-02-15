陸1月新增人民幣貸款、社會融資增量創新高

2019-02-15 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸1月金融數據出爐，M2貨幣供應年增8.4%，新增人民幣貸款創單月歷史新高，社會融資規模增量也創近期新高，且超市場預期。

中國人民銀行下午行公佈1月重要金融指標統計，其中，新增人民幣貸款3.23兆元，創單月歷史新高。

人行統計，1月人民幣貸款較上年同期多增3284億元；其中，外幣貸款增加375億美元，較上年同期少增98億美元。人民幣貸款票據融資大增5000億元。

另外，社會融吃規模增量創新高為人民幣4.64兆元，比上年同期多1.56兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加3.57兆元，多增8818億元。

1月金融數據不出市場之前預計1月信貸放量恐將創天量，華爾街見聞報導，天量信貸背後有三個原因。其一，去年底審批了很多投資項目，同時銀行資金面較寬鬆、又面臨資產慌，專案和資金在年初對接就會產生增量信貸。 第二，年初銀行會儘早投放信貸，出現「搶項目」和「搶時間」。第三個原因來自票據對沖。

另外，人行也公佈廣義貨幣M2貨幣供應年增8.4%，狹義貨幣M1增長0.4%。