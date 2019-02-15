親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

搶救生育率：台灣人為什麼不生小孩？

李錦記李文達賣蠔油 拚成香港第3富豪

2019-02-15 13:55世界日報 香港新聞組╱香港15日電

以蠔油起家， 有逾130年歷史的李錦記家族，今年異軍突起，在一眾以房地產、賭場、物流為財富來源的香港富豪中，李錦記集團主席李文達憑藉生產銷售蠔油等調味料和健康產品，身家一年暴漲89億美元(約695億港元)，躋身富比世香港富豪榜第3位，相當搶眼。

港富豪榜，李錦記家族衝入前三位。圖為2016年，港府頒發「卓越成就獎」給李錦記集...
港富豪榜，李錦記家族衝入前三位。圖為2016年，港府頒發「卓越成就獎」給李錦記集團主席李文達（左三）。新華社
分享

文匯報報導，創辦人李錦裳1888年創立李錦記，他意外發明了蠔油製法，在一次烹調蠔肉給客人時忘記熄火，白色的蠔汁煮乾至咖啡色，意外味道十分之好，於是專門烹製蠔油出售。集團經歷四代人經營，最初在珠海、澳門，1932年公司總部遷到香港，業務亦由醬油擴展至房地產、餐飲、健康食品和運輸等業務。

明報報導，李錦記家族作風低調，目前整個集團仍是以家族管理形式運營，並非上市公司，外間難以窺見其財富。目前家族的第四代已進入管理層接班。

第四代李惠森在1992年成立「李錦記健康產品集團」旗下直銷公司「無限極」，進軍內地中草藥健康產品領域，「無限極」在2018年營收達人民幣249億元，已經超過安利，成為大陸最大的直銷公司。近年無限極又涉足中、港及海外的物業投資市場，並成立初創企業提供風險投資的「爽資本」等，擁有雇員約5000人。

但讓李錦記獲利豐厚的，是「無限極」2009年小試牛刀，斥資約3億元人民幣買下廣州珠江新城一座商廈的7個樓層的業權。此後，無限極開始大展拳腳投資商廈。尤其，無限極去年5月又在廣州白雲新城插旗，以20.1億元人民幣買下地塊建設辦公大樓，預期建築面積高達18萬平方公尺。靠著蠔油地產雙打天下，造就富豪帝國。

文匯報報導，華人的百年老店不多，能夠傳承逾130年，李錦記家族有許多特別的規矩及家訓，例如第三代傳人李文達要求家族成員「不要晚結婚、不准離婚、不准有婚外情」。尤其是後兩條，是族人能否參與集團業務的必要條件。換句話說，李氏如果有族人離婚或搞婚外情，將自動退出董事會。

據報導，李文達之所以有這樣的要求，一方面是李錦記家族本身曾經歷過家族分裂之痛，另外，李文達也見到周圍很多朋友因家庭不和導致家族沒落、生意衰敗。

香港人民幣房地產
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

滴滴宣布裁員一成五 超2000人將失業

2019-02-15 12:43

鴻海深耕半導體 傳中國濟南設功率晶片廠

2019-02-15 12:20

Ａ股豬年開門紅 港股漲不止

2019-02-15 08:48

賣醬油的 拚成香港第三富豪

2019-02-15 11:22

力拓市場 雀巢今年推24款星巴克咖啡新品

2019-02-15 10:19

資產縮水43億美元…李嘉誠仍蟬聯21年香港首富

2019-02-15 13:51

北京觀察／大行五變六

2019-02-15 12:54

全力支持民企 中國祭出金融服務18條

2019-02-15 11:40

陸生產者物價PPI創兩年新低 或現階段性工業通縮

2019-02-15 10:37

大驚奇 陸上月出口增9%

2019-02-15 02:03

企業信心減弱 衝擊內需

2019-02-15 02:03

拓展市場 山東申建自貿試驗區

2019-02-15 01:51

大陸出重拳 整治保健品市場

2019-02-15 01:48

雲貴川渝 經廣西進出口大躍進

2019-02-15 01:48

陸人工鑽產能世界第一 現正積極加速開拓市場

2019-02-15 01:48

大灣區高質量發展 呈三特徵

2019-02-15 01:48

配合大灣區規畫 深圳31項建設開工

2019-02-15 01:48

名家觀點／大陸經濟硬著陸…機率低

2019-02-15 01:32

陸股解碼／市場氛圍向好

2019-02-15 01:26

莎莎春節銷售淡 投行降財測

2019-02-15 01:26

陸手機鏡頭一哥 獲利不妙

2019-02-15 01:26

福州推動供水馬祖

2019-02-14 23:35

5G資費套餐 不一定降價

2019-02-14 23:35

福斯汽車受寵 去年309萬輛銷量稱冠

2019-02-14 23:35

陸5G臨時牌照 傳5月發放

2019-02-14 23:35

大陸1746萬人次 因失信被限制購買機票

2019-02-14 21:45

螞蟻金服宣布 收購英國支付公司World First

2019-02-14 21:30

中國商務部：暫停直銷審批備案 排查違法

2019-02-14 18:43

香港海洋公園新春入場數雙倍成長 將推晚間表演

2019-02-14 16:54

阿里公布2018年公益成績單 逾870萬人受惠

2019-02-14 12:06

大陸1月出口恢復正成長 年增9.1%遠優於預期

2019-02-14 11:18

晶圓代工二哥格芯成都廠 驚爆裁員產線停擺

2019-02-14 11:16

傳格芯成都廠停擺 凸顯中國半導體業內外交迫困境

2019-02-14 10:57

大陸OLED概念股持續瘋漲 周四開盤近20檔漲停

2019-02-14 10:24

新一輪中美經貿高級別磋商 今日於北京登場

2019-02-14 09:41

春節假期 一、二線樓市 進入休假模式

2019-02-14 02:04

5G高速公路 基站選址建設

2019-02-14 02:04

成都10招組合拳 革新投資環境

2019-02-14 02:02

陸股解碼／大型股躍投資主流

2019-02-14 01:54
看更多

熱門文章

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

2019-02-15 11:00

我得不到你也別想有！港女遭情敵火燒陰毛插下體

2019-02-14 16:46

垃圾太多了 珠穆朗瑪峰核心景區無限期關閉

2019-02-14 14:49

女嬰遭誤殺 清潔工：摸起來「軟軟的」以為是死貓死狗！　

2019-02-14 22:13

忘記全世界…不忘記愛你！老夫婦住同病房 肉麻牽手不放

2019-02-14 16:40

蘭陵王翟天臨發道歉信：退出北大博士後相關工作

2019-02-14 17:23

英防長惹怒胡春華 貿易會談取消

2019-02-15 00:09

雲南台灣交流 韓國瑜：盼有機會參訪

2019-02-15 00:06

大驚奇 陸上月出口增9%

2019-02-15 02:03

大陸1746萬人次 因失信被限制購買機票

2019-02-14 21:45

滴滴宣布裁員一成五 超2000人將失業

2019-02-15 12:43

彭斯讚波蘭拘華為前高層 陸駁：莫須有罪名不道德

2019-02-14 15:30

「榕馬共飲一江水」可行？陸委會：須符合政策規範

2019-02-14 19:17

安排營救桂民海？瑞典駐陸大使遭撤換

2019-02-15 00:09

上海第三座機場落戶南通海門？官方：還未敲定

2019-02-14 20:40

賣醬油的 拚成香港第三富豪

2019-02-15 11:22

陸5G臨時牌照 傳5月發放

2019-02-14 23:35

華為反擊 控華府動用政府機器對付芝麻公司

2019-02-14 18:34

郭台銘投資廣州面板廠 估10月量產

2019-02-14 18:16

福州供水馬祖？陸委會：須合法

2019-02-15 00:09

鴻海深耕半導體 傳中國濟南設功率晶片廠

2019-02-15 12:20

螞蟻金服宣布 收購英國支付公司World First

2019-02-14 21:30

駐加大使：中國經濟崩潰 對誰都沒好處

2019-02-14 18:38

裹油條的紙 做出世界最美的書

2019-02-15 01:51

更敢開 春節電動車充電量大增

2019-02-15 01:51

中國商務部：暫停直銷審批備案 排查違法

2019-02-14 18:43

力拓市場 雀巢今年推24款星巴克咖啡新品

2019-02-15 10:19

綁定淘寶親情帳號…廣東男「寵妻」第一名

2019-02-14 17:00

更長壽 上海人均壽命83.63歲

2019-02-15 01:51

提前出貨 中國1月出口優於預期

2019-02-15 11:28

鋪路習安會 日外相河野太郎擬3月訪中

2019-02-15 09:20

港府擬改移交法 恐成大陸逮人根據

2019-02-14 18:50

情人節「花」心思！6成淘寶鮮花 被女性買走

2019-02-14 16:41

名家觀點／大陸經濟硬著陸…機率低

2019-02-15 01:32

台式飲品甜滋滋 港檢測含糖量超標

2019-02-14 18:52

企業信心減弱 衝擊內需

2019-02-15 02:03

陸生產者物價PPI創兩年新低 或現階段性工業通縮

2019-02-15 10:37

陸手機鏡頭一哥 獲利不妙

2019-02-15 01:26

陸人工鑽產能世界第一 現正積極加速開拓市場

2019-02-15 01:48

大陸出重拳 整治保健品市場

2019-02-15 01:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top