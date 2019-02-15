李錦記李文達賣蠔油 拚成香港第3富豪

2019-02-15 13:55 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



以蠔油起家， 有逾130年歷史的李錦記家族，今年異軍突起，在一眾以房地產、賭場、物流為財富來源的香港富豪中，李錦記集團主席李文達憑藉生產銷售蠔油等調味料和健康產品，身家一年暴漲89億美元(約695億港元)，躋身富比世香港富豪榜第3位，相當搶眼。

港富豪榜，李錦記家族衝入前三位。圖為2016年，港府頒發「卓越成就獎」給李錦記集團主席李文達（左三）。新華社 分享 facebook

文匯報報導，創辦人李錦裳1888年創立李錦記，他意外發明了蠔油製法，在一次烹調蠔肉給客人時忘記熄火，白色的蠔汁煮乾至咖啡色，意外味道十分之好，於是專門烹製蠔油出售。集團經歷四代人經營，最初在珠海、澳門，1932年公司總部遷到香港，業務亦由醬油擴展至房地產、餐飲、健康食品和運輸等業務。

明報報導，李錦記家族作風低調，目前整個集團仍是以家族管理形式運營，並非上市公司，外間難以窺見其財富。目前家族的第四代已進入管理層接班。

第四代李惠森在1992年成立「李錦記健康產品集團」旗下直銷公司「無限極」，進軍內地中草藥健康產品領域，「無限極」在2018年營收達人民幣249億元，已經超過安利，成為大陸最大的直銷公司。近年無限極又涉足中、港及海外的物業投資市場，並成立初創企業提供風險投資的「爽資本」等，擁有雇員約5000人。

但讓李錦記獲利豐厚的，是「無限極」2009年小試牛刀，斥資約3億元人民幣買下廣州珠江新城一座商廈的7個樓層的業權。此後，無限極開始大展拳腳投資商廈。尤其，無限極去年5月又在廣州白雲新城插旗，以20.1億元人民幣買下地塊建設辦公大樓，預期建築面積高達18萬平方公尺。靠著蠔油地產雙打天下，造就富豪帝國。

文匯報報導，華人的百年老店不多，能夠傳承逾130年，李錦記家族有許多特別的規矩及家訓，例如第三代傳人李文達要求家族成員「不要晚結婚、不准離婚、不准有婚外情」。尤其是後兩條，是族人能否參與集團業務的必要條件。換句話說，李氏如果有族人離婚或搞婚外情，將自動退出董事會。

據報導，李文達之所以有這樣的要求，一方面是李錦記家族本身曾經歷過家族分裂之痛，另外，李文達也見到周圍很多朋友因家庭不和導致家族沒落、生意衰敗。