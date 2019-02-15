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資產縮水43億美元…李嘉誠仍蟬聯21年香港首富

2019-02-15 13:51世界日報 香港新聞組╱香港15日電

富比世雜誌昨日公布2019年香港50大富豪榜，已經退休的李嘉誠連續第21年蟬聯榜首，身家達317億美元；排名第二的是恒基兆業主席李兆基，第三名是李錦記集團主席李文達，華人置業前主席劉鑾雄、新鴻基地產大股東鄺肖卿則分列四、五名。

李嘉誠連續21年蟬聯香港首富。中通社
李嘉誠連續21年蟬聯香港首富。中通社
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綜合媒體報導，由於香港去年恒生指數下跌9.4％，加上房地產市場走軟等因素，50位富豪中有23人的資產都縮水，其中李嘉誠身家較前一年縮水43億美元，但仍高居榜首。李嘉誠原是長和集團董事局主席，去年宣布退休，改任公司資深顧問，僅就重大事項提供意見。由現年54歲的長子李澤鉅接棒，小兒子李澤楷則繼續擔任高級顧問。

報導指出，排名第二的李兆基身家為300億美元，較去年減少29億美元。李兆基與李嘉誠一樣，主要靠房地產業起家，而香港前50大富豪中，超過一半富豪的財富都來自房地產，其中7位躋身香港富豪榜前10名。

富豪榜第3名的李文達，現年89歲，為香港「蠔油大王」李錦記第三代傳人，現任李錦記集團董事長。除了醬油生意，李錦記亦拓展其他業務，包括房地產、餐飲、健康食品和運輸等。不同於其他身家縮水的富豪，李文達身家去年暴漲89億美元，達到171億美元，增長近1倍，一舉從2018年富豪榜第11位快速飆升至今年第3位。

另外，新地郭氏家族於今年富比世香港50大富豪榜大執位，除了「郭老太」鄺肖卿首度上榜，以150億美元排第5名外，郭老太四名孫子均榜上有名，包括去年10月辭世的郭炳湘兩名兒子郭基俊與郭基浩，他們繼承父親540億元遺產及新地股權，這使得他們在富豪榜上名列第12。

據報導，富豪榜排名第六至第十的富豪為，嘉華國際主席呂志和、九倉首席顧問吳光正、阿里巴巴副主席蔡崇信、中電主席米高嘉道理，以及玩具大王蔡志明。

此外，隨著股市大跌，香港女首富、金利豐行政總裁朱李月華，去年曾以身家120億美元登上富豪榜第7位，今年驟跌至28位，身家蒸發73%至33億美元，成為大輸家。

香港房地產李嘉誠
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