滴滴宣布裁員一成五 超2000人將失業

2019-02-15 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



滴滴今天宣布將裁員15%，滴滴CEO程維喊話，「將做好過冬準備」，程維強調2019年將對非主業進行「關、停、併、轉」。取自界面新聞 分享 facebook 大陸最大的出租車公司滴滴，今天宣布將裁員15%，滴滴CEO程維喊話，「將做好過冬準備」，程維強調2019年將對非主業進行「關、停、併、轉」，第一波裁員一成五，預計有超2000人將失業。

滴滴今天上午舉行月度全員會，也就是月例會，除了CEO程維宣佈裁員，滴滴總裁柳青也針對網約車最被詬病的「抽成」、「補貼」，表明立場，釋出「管理層正在認真思考新業務模式」的訊息。

滴滴出行2018年持續虧損，全年虧損總額高達人民幣109億元，其中，補貼司機就超過人民幣113億元。

去年8月爆發順風車連續遇害事件之後，滴滴曾表示不再以增長為目標，要all in安全，將全面檢討補貼、抽成制度。

此外，各地網約車政策執行也越來越嚴格，很多司機選擇觀望或離開，卻讓滴滴不得不持續投入補貼以維持供給。

春節期間打車難尤其明顯，滴滴公佈，從小年到正月初六，平均打車成功率維持在60%左右，也就是說，每10次打車就有4次打不到。

滴滴總裁柳青表示，管理層正在認真思考新的業務模式，針對「抽成」、「補貼」，希望既能激勵好司機，更可在高峰期供需失衡時高效調度有限運力，盡最大可能滿足乘客需求，又能保證公平性。