北京觀察／大行五變六

2019-02-15 12:54 世界日報 評／雲上風



情人節這天發生很多特別的事，特別是幾件跟金融有關的事，如中共中央辦公廳和國務院辦公廳，聯袂印發了題為「關於加強金融服務民營企業的若干意見」的文件，被稱為「中共中央和國務院寫給民企的情書」。

另一件也發生在金融領域，生拉硬扯也能扯得上跟情有關的，是郵儲銀行多年媳婦熬成婆升格為「國有大行」，令中國的「國有大行」由五家變成了六家。郵儲銀行雖晉身為六大行之一，但還是有小媳婦的意思，因為人家是副部級行，郵儲只是局級行。

中國傳統上有「國有大行」之說，那指的是大型國有商業銀行，原來只有五家，是工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行，簡稱「工農中建交」，末來就得叫六大行，簡稱「工農中建交郵」。

郵儲升格，算是解決「歷史遺留的問題」，因為1986年3月，中國人民銀行與原郵電部簽訂「關於開辦郵政儲蓄的協議」，決定從4月起全國推行郵政儲蓄業務。郵電部成立郵電部郵政儲匯局（郵儲銀行前身），專門辦理郵政儲蓄業務。

2007年3月，中國郵政儲蓄銀行正式成立，由中國郵政集團全資控股。2016年，郵儲銀行引入10家國內外知名機構作為戰略投資者，在香港上市，融資規模451億元，實現從中國郵政集團公司單一股東向股權多元化邁進。

郵儲銀行升格為國有大行，金融界人士說是首個局級銀行進入副部級國有大行之列。因為郵儲行的大股東，是中國郵政集團，而中郵是副部級單位，郵儲在其下只能列為局級機構。這銀行還要以級別畫分，有人會發笑，但那事關銀行行長們升遷進退之事，這是中國國情。