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陸生產者物價PPI創兩年新低 或現階段性工業通縮

2019-02-15 10:37聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

非洲豬瘟疫情影響，大陸春節前豬肉價格逆市下跌，拖累1月消費者物價CPI漲幅，但通膨不是目前經濟的痛點，令人擔心的是2019年生產者物價PPI平均漲幅將明顯下降，1月PPI續創近兩年新低，近幾個月可能降到負值，甚至不排除出現階段性工業通縮。

大陸國家統計局今日發佈，1月中國居民消費物價指數(CPI)年增上漲1.7%，漲幅較上月收減0.2個百分點，為連續第三個月回跌。

分析師指出，儘管1月油價兩次上調，旅遊、家庭服務等價格亦隨春節上行，但由於豬肉價格逆市下跌，拖累CPI漲幅。

據生意社統計，2019年一開年，生豬價格就以近20天的連跌，拉開了豬年的慘澹大幕，相較於2018年12月，每斤生豬價格下跌了人民幣1元左右，豬隻批發價格從12月每斤人民幣7元， 1月底跌至5.98元。

大陸國家統計局表示，1月食品價格上漲2.0%，影響CPI上漲約0.61個百分點，其中，鮮果價格上漲5.9%，禽肉類價格上漲5.5%，鮮菜價格上漲3.8%，豬肉價格下降3.2%，雞蛋價格下降1.7%。

分析師表示，豬肉價格和原油價格是影響物價走勢的兩大重點因素，但兩者在年內大幅走高的可能性均較小，因此通脹不是經濟運行的主要矛盾，為貨幣政策寬鬆提供了更大的空間。

另外，大陸國家統計局發布，1月生產者物價指數(PPI)年增上漲0.1%，較上月下滑0.8個百分點，續創近兩年新低。

分析師普遍預期，2019年PPI平均漲幅將明顯下降，近幾個月可能降到負值，不排除出現階段性工業通縮的狀況。

華泰證券首席宏觀分析師李超表示，今年最有可能影響PPI超預期下行的因素在於實體經濟下行壓力超預期，而需求側刺激的效果不及預期。他認為，今年年中附近，一線和部分重點二線城市有放鬆地產剛需調控的可能性。

大陸消費者物價近年走勢。取自華爾街見聞
大陸消費者物價近年走勢。取自華爾街見聞
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分析師表示，豬肉價格和原油價格是影響物價走勢的兩大重點因素。取自界面新聞
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