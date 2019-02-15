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力拓市場 雀巢今年推24款星巴克咖啡新品

2019-02-15 10:19聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

雀巢中國公眾號發佈，雀巢將在3月起率先在中國市場推出星巴克咖啡袋裝食物、咖啡膠囊等新產品，預計今年雀巢將陸續在全球上市24款星巴克咖啡新商品。

從競爭對手到並肩作戰的戰友，市場消費者是最大的贏家。

雀巢去年8月以71.5億美元收購星巴克零售業務（袋裝商品）永久銷售權，北京商報報導，3月起率先在中國市場推出新產品，包括烘焙研磨咖啡、全豆咖啡、VAT即溶咖啡以及NESPRESSO、K-Cup和Dolce Gusto咖啡膠囊等24款新產品，逐步會向全球行銷。

據雀巢咖啡戰略業務部負責人大衛·倫尼指出，之所以推出24種產品，是為了適應世界多地不同消費者的口味需要。

雀巢引入星巴克咖啡品牌，力拓中國市場。據統計，中國咖啡市場規模達700億元人民幣，且每年以15%的速率增長。從類別看，即溶咖啡占總消費量的84%，現磨咖啡占16%。

目前，大陸市場咖啡的線上消費年增長近70%。線下實體咖啡店規模也不斷增長。中國線下咖啡店數量已逾達8.6萬家，市場規模達人民幣235億元。有機構預測，到2025年，中國的咖啡市場有望達到人民幣兆元級的規模。

業內人士認為，雀巢推出24款星巴克新品，意在布局中高端咖啡領域的產品線，以面對眾多品牌的競爭與不斷變化的中國市場，快速搶進中國市場市佔。

雀巢去年8月以71.5億美元收購星巴克零售業務（袋裝商品）永久銷售權，3月起率先...
雀巢去年8月以71.5億美元收購星巴克零售業務（袋裝商品）永久銷售權，3月起率先在中國市場推出星巴克新產品。取自愛范兒
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雀巢去年8月以71.5億美元收購星巴克零售業務（袋裝商品）永久銷售權，3月起率先...
雀巢去年8月以71.5億美元收購星巴克零售業務（袋裝商品）永久銷售權，3月起率先在中國市場推出星巴克新產品。取自愛范兒
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