陸手機鏡頭一哥 獲利不妙

2019-02-15 01:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸手機相機鏡頭龍頭舜宇光學科技發布財報預警，預計2018年淨利潤下降12%至15%，主因為外匯損失、手機攝影模組業務毛利率預期下降。公司股價昨（14）日收跌5.03%至港幣88.65元。

騰訊證券報導，舜宇光學發布2018年財報獲利預警，獲利估約人民幣24.7億元至25.5億元，較2017年的獲利人民幣29.02億元減少12%至15%。主要是因為外匯虧損人民幣3.8億元，以及手機攝影模組業務由於毛利率預期下降，導致2018獲利預期下降。受此消息影響，舜宇光學科技昨日股價盤中一度大跌逾8.6%

此外，證券之星報導，公司公布2019年1月出貨量，手機鏡頭出貨量達8149.1萬件，月增7.5%，年增58.4%；車載鏡頭出貨量達420.8萬件，月增7.2%，年增29.6%。

根據香港聯交所資料顯示，舜宇光學科技於2月8日被摩根大通減持154萬股，每股港幣80.14元，總值港幣1.23億元，最新持股數目7,672萬股，持股比率降至6.99%。

除了舜宇光學外，大陸蘋果概念股昨日集體走低，高偉電子收跌2.86%、瑞聲科技跌2.85%、富智康跌2%，丘鈦科技跌2.48%。

摩根士丹利報告稱，舜宇光學科技股價將於未來15天下跌，機率為70%至80%之間，該行予其「與大市同步」投資評級及目標價港幣60元。

大摩表示，舜宇雖然無披露去年業績具體詳情，但估計舜宇下半年毛利率將較去年同期衰退，受到外匯損失拖累，去年下半年毛利率為18.3%，雖然公司今年1月付運量表現理想。但該行估計，市場同業會下調對舜宇2019年盈利預測，並提到舜宇股價已相當於預測今年本益比26倍，已返回估值高峰。