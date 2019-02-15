莎莎春節銷售淡 投行降財測

2019-02-15 01:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



香港美妝連鎖業者莎莎國際公布春節銷售數據令人失望，國際投行紛紛調降對莎莎國際的盈利預測，莎莎國際昨日股價大跌9.09%至港幣2.8元，創11月以來最大跌幅。

新浪財經報導，莎莎國際公布今年新春期間，2月5日至11日，香港及澳門地區同店銷售比去年同期衰退7.9%。每宗交易平均金額港幣358元，年跌2.6%。雖然春節訪港旅客人數年升31.6%，但因大陸旅客消費保守，零售業未受惠，旺丁不旺財。

同時，莎莎國際認為，港澳地區於11及12月的零售銷售及同店銷售均負增長，主要是由人民幣匯率及股市受貿易戰影響波動，削弱消費意願。同時，去年公布《電子商務法》也令代購商趨謹慎，亦拖累銷售表現。

高盛昨發表報告稱，該行情是由於競爭加劇及面膜產品基數較高所致。該行預計，莎莎於截至今年3月底及6月底止的季度營運前景仍存在挑戰。該行將莎莎目標價由港幣3.8元下調至3.43元。

同時，投行富瑞集團下調對莎莎國際2020年底之前的盈利預期，並將目標價從港幣2.9元下調至2.7元。

北京商報報導，莎莎國際表示，集團將加強推廣活動以刺激銷售，包括與支付平台推出多項優惠。另外，改善採購貨源並引入高銷量的流行新品以優化產品組合，推動店鋪人流和銷售。同時，集團將減除低生產力的產品，以降低庫存成本和提升營運效益。

展望未來，莎莎國際認為，粵港澳大灣區的利多政策及基礎建設發展長遠能刺激區內人流，帶動零售業發展。集團會積極把握大灣區帶來的商機，持續發展業務。