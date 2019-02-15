陸股解碼／市場氛圍向好

2019-02-15 01:26 經濟日報 陳蓓娟



國際市場相對穩定，搭配中國政策寬鬆明確，激勵A股在風險偏好修復下明確彈升，2月以來漲勢跨越年節。14日上證指數收2,719點，小跌0.05%，創業板指上漲0.3%收1,361點，拉出連六根紅K棒，市場氛圍持續向好。

大陸官方1月製造業PMI較前月回升0.1個百分點，而財新中國製造業PMI進一步下滑，製造業表現偏弱，不過社會融資增速下行趨勢已放緩，反彈行情能否延續，取決於政策利多是否能緩解可預期之經濟下行，及企業營收不確定性對市場信心的壓抑。大陸國務院減稅降費力度增強，第一波的人民幣2,000億元四項減稅政策，讓各省分可視實際狀況減徵「六稅兩費」，目前已至少有23個省發布減稅幅度。預期未來利多政策將陸續出籠，以應對景氣下行壓力。

中國大陸政府對5G發展持積極支援態度，近期大陸國家發改委發布的政策實施方案，直接提到了商用牌照發放，顯示大陸5G正式商用將加速推展。

同時，上海證交所設立科創板並試點註冊制即將實施，增強資本市場對科技創新企業的包容性，未來科創板上市公司將集中在積體電路、人工智慧、生物醫藥、航空航太、新能源車等關鍵重點領域，並預計有更多金融創新產品可望率先應用於科創板。

大陸資本市場監管制度朝更完善方向前進，市場情緒在超跌背景下重新積聚，科創板設立、績優股評價偏低等有利因素，支撐盤面表現，未來關注金融保險、新能源車、5G、雲計算等題材產業的表現機會。（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）