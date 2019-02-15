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配合大灣區規畫 深圳31項建設開工

2019-02-15 01:48聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

粵港澳大灣區又一重要過江通道，虎門二橋項目的兩座主橋鋼橋面環氧瀝青鋪裝工程日前完...
粵港澳大灣區又一重要過江通道，虎門二橋項目的兩座主橋鋼橋面環氧瀝青鋪裝工程日前完成，預計今年5月1日前通車。 中新社
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就在北京公布粵港澳大灣區發展規畫綱要前夕，深圳政府前天在前海舉行「推進粵港澳大灣區建設重大項目集中開工儀式」，包括前海城市新中心建設項目、深港科技創新合作區首批啟動項目，以及深圳交通工程新開工項目等共31個項目集中開工，總投資達749億元人民幣。

據南方網報導，在31個項目中，前海城市新中心建設項目10個，包括建滔總部大廈、微眾銀行大廈、深港青年夢工場二期、前灣會議中心、寶安中心區中央海濱文化公園、桂灣公園、前灣信息樞紐中心、招商前海萬國匯項目（暫定名）、前海片區110KV及以上電壓等級架空線下地工程（南延段）、聽海雙界河橋。其中深港青年夢工場二期，將成為粵港澳青年創新創業重大平台。

至於河套地區的深港科技創新合作區項目，共有11個，包括廣東省南方量子科技協同創新研究院、香港科技大學創新項目、深圳清潔能源研究院，以及中國（南方）知識產權營運中心、深港科技創新合作區展示交流中心、深港科技創新合作區公司、廣田深港國際科技園、福田國際生物醫藥基地等。

其中，廣田深港國際科技園總建築面積23萬平方公尺，由7棟13層高的甲級商廈和一棟約九米高的多功能廳組成，將引進深港及國際重大科研項目和創新型企業，共同創建面向全球的深港國際科技創新中心。

為配合大灣區建設，深圳將展開大規模交通基建，涉及10個項目，包括媽灣跨海通道（月亮灣大道至沿江高速）工程、梅觀高速清湖南段市政道路工程、公常路中山大學深圳校區段下穿改造工程等。其中媽灣跨海通道位於前海合作區西部濱海地區，是深圳市第一條大直徑深埋跨海隧道，路線全長8公里，將穿越海底複雜地形。

香港特首林鄭月娥前天表示，北京當局將於日內公布大灣區發展規畫綱要，下周四港府將會聯同廣東及澳門於香港舉辦大灣區發展規畫綱要宣講會，會上將會探討大灣區機遇。廣東省省長馬興瑞、澳門特首崔世安料將出席。

深圳香港特首北京
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