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大灣區高質量發展 呈三特徵

2019-02-15 01:48聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

由暨南大學經緯粵港澳大灣區經濟發展研究院撰寫的「粵港澳大灣區高質量發展報告2018」昨天在廣州發表，報告指出，粵港澳大灣區高質量發展呈現三個主要特徵：發展態勢良好、形成三個梯隊、高質量發展支撐動力發生轉換。

據中新網，該報告研究顯示，粵港大灣區高質量發展指數從2011年的0.4814，增至2017年的0.5129，年均增長了1.06%；珠三角高質量發展指數從2011年的0.5083提高到2017年的0.5609，年均增長了1.65%。

與2011年相比，2017年粵港澳大灣區11個城市的高質量發展，整體態勢較好。香港、廣州、深圳、江門、佛山、中山、珠海、東莞和惠州的高質量發展指數，年均分別增長了6.77%、4.87%、4.63%、4.60%、2.53%、2.40%、0.92%、0.77%和0.51%，僅澳門和肇慶的高質量發展指數，年均分別下降了1.66%和2.38%。

按照高質量發展水平，2017年粵港澳大灣區11個城市形成了三個梯隊。香港為第一梯隊，廣州、深圳、澳門和珠海組成第二梯隊，中山、東莞、惠州、江門、佛山和肇慶組成第三梯隊。值得注意的是，第二梯隊城市高質量發展水平提升較快，逐漸逼近第一梯隊。

報告顯示，粵港澳大灣區2011年高質量發展的主要支撐動力是經濟發展開放性、協調性和新型產業結構，而2017年主要支撐動力已轉變為新型產業結構、經濟發展動力和交通信息基礎設施。

報告認為，粵港澳大灣區高質量發展面臨三個主要挑戰：粵港澳大灣區經濟開放性、綠色發展和經濟發展共享性仍需提升；珠三角經濟發展開放性、協調性和共享性存在短板；城市之間高質量發展態勢差異較大。

與2016年相比，2017年粵港澳大灣區的經濟開放經濟性指數、綠色發展指數和經濟發展共享性指數，分別下降了16.31%、14.85%、8.38%。其中，經濟發展開放性指數下降主因是，對外資本依存度和外貿易依存度下降；綠色發展指數下降的主因是，單位GDP水耗增加；經濟發展共享性指數下降的主因是師生比下降。

該報告提出，粵港澳大灣區在推進高質量發展時，應從增強粵港澳大灣區經濟發展動力、形成粵港澳大灣區全面開放新格局、創新區域協調發展方式、完善經濟發展成果共享機制等方面著力。

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