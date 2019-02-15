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陸人工鑽產能世界第一 現正積極加速開拓市場

2019-02-15 01:48聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

世界上絕大多數工業用途的鑽石都是在中國大陸製造的，到2017年，中國大陸的人工鑽石產能，已連續十多年穩居世界首位，占全球總產量的90%以上。

新華社報導，河南省是中國大陸人工鑽石研發生產聚集地。作為目前中國大陸最大的人工鑽石生產企業之一，鄭州華晶年產寶石級金剛石（即人工鑽石）200萬到300萬克拉，目前「年產700萬克拉寶石級鑽石項目」，也已部分投產。

「人工鑽石是一種工業合成鑽，又叫培育鑽石或生長鑽石，它是模擬天然鑽石生長的原理，讓碳在高温高壓的環境下生成的。」河南理工大學理化學院副教授臧傳義説，「打個通俗的比方，天然和人工的區別就好比河流裏的冰跟冰箱裏的冰的區別。」

這並非一家之言。2018年，美國聯邦貿易委員會修改了「鑽石」的定義。同年，在行業裡長期占據壟斷地位的戴比爾斯一改認為人工鑽石不是鑽石、或是假鑽石的態度，開始主動銷售人工鑽石。

位於紐約的鑽石行業獨立分析師保羅·金尼斯基說：「世界上絕大多數工業用途的鑽石都是在中國製造的，這方面每年產能大概是100億克拉。國際珠寶用途的鑽石供應現在每年只有幾百萬克拉。哪怕只是中國產能的極小一部分升級為製造珠寶用途的鑽石，都會極大影響國際鑽石供應。」

戴比爾斯開始銷售合成鑽石的消息，在中國大陸業界引起震動。他們表示，這對人工鑽石行業是一個巨大推動，有利中國人工鑽石加速開拓市場。

「培育鑽石因其特有的優勢，在珠寶市場的發展已勢不可擋。」臧傳義表示，無論是從價格還是開採保護上，培育鑽石都具有天然鑽石不可比擬的優點。

部分專家表示，當前正值塑造人工鑽石形象、培育消費者觀念的關鍵時機，如果能抓住機遇，將打破鑽石供應上的外資壟斷，降低消費者尤其是年輕人的鑽石消費壓力。

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