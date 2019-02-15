雲貴川渝 經廣西進出口大躍進

2019-02-15 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



南寧海關14日通報，隨著西部陸海新通道建設加快推進，2018年，雲南、貴州、四川、重慶（雲貴川渝）經廣西口岸對東協國家進出口增長56.8%，達114億元（人民幣，下同）。

中新社報導，南寧海關當日公布數據顯示，2018年，雲貴川渝企業經廣西口岸實際進出境的貨物價值416.9億元，比上年（下同）增長33.8%。其中，四川和重慶經廣西口岸進出口值增速均達1.3倍。

上述四省市主要進口產品為資源性和機電產品，進口主要來源地為拉美、中東、非洲等地區；主要出口產品為化肥和機電產品，市場為東協、印度和澳大利亞。其中，經廣西口岸對東盟出口86.3億元，增長65.1%；對印度出口36.8億元，激增1.2倍。

南寧海關分析，上述貿易額的激增得益於廣西與包括東協在內的「一帶一路」沿線國家往來更加頻繁。特別是2018年，中（中國）新（新加坡）簽署「國際陸海貿易新通道」諒解備忘錄，吸引更多西南企業取道廣西進出口。

南寧海關表示，為加快西部陸海新通道建設，近年來，廣西以北部灣港為節點，暢通與海上絲綢之路沿線國家貿易往來。欽州港開通至重慶、成都、蘭州、貴陽、昆明的5條海鐵聯運班列，已實現常態化運營；欽州港站集裝箱內外貿航線達到39條，覆蓋國內外50多個港口。

同時，廣西以沿邊口岸為節點，向北打通經貴陽至重慶、成都、西安、蘭州、烏魯木齊的高速鐵路通道，向南建設聯通中南半島的陸路大通道，為構建中國—中南半島經濟走廊提供了支撐。