拓展市場 山東申建自貿試驗區

2019-02-15 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



山東省省長龔正昨日在向山東省第十三屆人大二次會議作政府工作報告時提出，山東將積極申建「中國（山東）自由貿易試驗區」，搭建日韓合作大平台。

中新社報導，面對世界經貿關係正在重構和全球經濟貿易增速趨緩的國際形勢，龔正表示，山東要將積極申建「中國（山東）自由貿易試驗區」，拓展全面開放大市場。該省將支持企業調整全球生產供應布局，加強海外基地建設；重視對歐美企業的開放合作；進一步壓減整體通關時間，降低通關成本。

他在報告中表示，未來該省要推進海關特殊監管區域功能創新，建設保稅倉儲中心，培育進口商品保稅展示交易平台；發揮青島、威海國際級跨境電商綜試區政策優勢，擴大跨境電商零售出口；做強「齊魯號」歐亞班列品牌，力爭年內開行往返500列，並新開闢2條洲際航線，國際航線達到80條以上。

山東毗鄰日韓，地緣優勢明顯。龔正表示，山東將以建設中日韓地方經濟合作示範區為載體，加強魯日貿易投資領域合作，聯手開拓第三方市場；鞏固提升中韓（煙台）產業園、威海中韓自貿區地方經濟合作示範區；抓緊推進與日韓在談的48個合作項目。

2018年上合組織青島峰會成功舉辦，為山東提供了對外開放的新機遇。龔正表示，山東將高標準規劃建設位於青島的中國—上合組織地方經貿合作示範區，推動設立上合組織融資機構和地方經貿合作基金，推動青島全面建設現代化國際大都市。

據統計，2018年，山東省全年實現生產總值7.65兆元（人民幣，下同），進出口總額1.93兆元，增長7.7%，實際利用外資增長6.5%。

山東省政協十二屆委員、山東奧冠集團董事長孟祥輝接受訪時表示，山東積極融入共建「一帶一路」，重視對歐美企業開放合作的對外開放策略。尤其在新能源領域，與德國等擁有先進技術的歐美國家合作，將促進山東省在該領域的技術升級。