阿里公布2018年公益成績單 逾870萬人受惠

2019-02-14 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



阿里巴巴公益平台截圖 分享 facebook 善用「互聯網+公益」模式，一元不嫌少，聚沙也能成塔。阿里巴巴公益平台發布，透過淘寶平台上的「公益寶貝」、「公益網店」、「公益3小時平台」和「益起來」四大部分，2018年募資金額超過人民幣4.4億元，受惠人數超過870萬人，產生捐贈的愛心商家數目超過200萬家；全年捐贈訂單超過79億筆，相當於每天有超過2,000萬筆捐贈訂單產生。

阿里公益平台表示，資助範圍涵蓋了扶貧助困、教育助學、環境保護、兒童關懷、動物保護、疾病救助及災害救助等近10個大類數千個項目；不僅覆蓋了大陸全部省市自治區，還包括了蘇丹、衣索比亞及緬甸等，大陸的互聯網公益已經向全球擴展。

消費者參與人數更是令人驚喜，有高達4.28億的善心人，相當於帶動三分之一中國人參與公益，對比阿里巴巴旗下的6.66億年活躍用戶總數， 2018年平台上參與公益的用戶數，已接近阿里巴巴平台活躍用戶總數的三分之二。

阿里公益平台指出，公益不是一個人捐多少錢，而是人人參與，「互聯網+公益」作為推動公益事業可持續發展的模式，將可成為其他電子商務平台及公益平台參考的範例。

阿里巴巴利用手機淘寶作為重要的接入點，帶動許多的消費者在平日也可隨時隨地參與到公益之中，其中透過購買「公益寶貝」，消費者可以既輕鬆又簡單地作出捐贈。

「公益寶貝」 項目打通了消費者、商家、公益組織三者之間的關係，以商業的方式建立了可持續的公益模式，消費者在購物時可搜尋「公益寶貝」，選購具備「公益」特性的寶貝，寓購物於公益，在「公益寶貝」成交之後，參與活動的商家會自願將一定的捐款比例或固定金額，捐贈予其所選定的公益機構或項目。

過去一年，有成交公益寶貝捐贈的商家總數超過200萬；其中，近兩成商家將全店寶貝設成「公益寶貝」；而由淘寶「公益寶貝」產生的愛心捐贈達到人民幣3.6億元，全年下單數目超過465萬。

2018年天貓雙11全球狂歡節當天，「公益寶貝」全天產生公益捐贈的訂單筆數超過3億筆，累計91.8萬個商家、超過1.13億消費者參與了捐贈，創下了單日最大規模公益捐贈行動紀錄。

來自河北邯鄲的小祥（化名）患有先天性極重度聽力障礙，從小就在無聲的世界中長大，透過公益寶貝支持的計劃「愛的分貝」，小祥進行了人工耳蝸植入手術，可以聽到聲音了。

在「公益網店」的全年捐贈訂單中，人民幣1元及1元以下的訂單佔比高達55%，這些看似不起眼的小金額捐贈，最終累計帶來人民幣7534億元的捐贈額，帶動捐贈人數273萬；在這批捐贈者當中，有55%是90後、13%是剛滿18歲的00後，做公益已成為年輕一代的新潮流。

在2018年，「免費午餐」項目透過淘寶所籌款項可以為鄉村學童提供5,656萬份免費午餐；「頂樑柱」項目累計為310萬貧困家庭投保；「愛心包裹」項目讓超31萬貧困地區兒童受益；壹基金的「壹樂園」項目在全中國資助學校超過249所，累計受益兒童超過16萬名。

以「免費午餐」項目為例，一位在北京工作的白領女生羅羅，自2011年7月的某個晚上逛淘寶時發現，只需要付人民幣3元，就可以為貧困地區的孩子購買一頓午餐，她心想「這事行！可以做！」，就從那天起每天都打開淘寶，為孩子們買午餐，截至1月15日已堅持了2,734天，足足有7年多。

她說︰「這事特別簡單，你說每天誰不拿手機。」她認為，每天人民幣3、4元，並不是甚麼難事，而這事來得比吃喝玩樂有意義得多。

「公益3小時平台」是由阿里巴巴集團發起，提供線上和線下公益項目信息發布、參與公益行為和公益時的記錄等服務，淘寶用戶可以在買買買之餘，搜索「3小時公益」，進入線上公益平台，查看最近有甚麼志願工作正在招募，可以報名參與，甚至參與平台提供的互聯網公益活動，通過線上線下不同的方式，都能夠參與到公益事務之中。

「公益3小時平台」於2018年帶動1,700萬淘寶買家成為愛心志願者，覆蓋53個國家，參與的公益機構超過1,100家，提供了超過205萬個志願服務崗位。

透過手機淘寶參與「益起來」活動，紀錄用戶每天行走的步數，達到或超過5,000步，參與活動的商家就會進行線上捐贈，為愛心捐步的網友打氣的同時，也支持鄉村學校修建「陽光跑道」。

2018年，淘寶用戶累計捐贈的愛心步數超過900億步，相當於圍繞地球赤道走1,125圈；至今「益起來」已連接起超過14,000個愛心商家參與，目前已在四個省四個縣籌集建成21條陽光跑道，讓過萬的兒童受惠。

其中，已連續捐步超過200天的淘寶用戶吳彤，在2018年12月26日就作為網友代表，見證「益起來」001號陽光跑道在河北赤城縣雲州鄉中心小學正式啟用，他絕對是一位捐步達人，每天晨跑並捐步超過1萬步，他說︰「看到自己捐的步數能變成實實在在的跑道，十分感動。」