大陸1月出口恢復正成長 年增9.1%遠優於預期

2019-02-14 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸海關總署14日公布，按美元計，中國1月出口不僅恢復正成長，且年增率達到9.1%，遠優於市場預期。1月進口雖仍較去年同期衰退1.5%，但表現同樣好預期。其中，1月大陸對美國出口下滑2.4%，但自美國進口則是大減41.2%。

中國1月整體貿易順差則為391.6億美元，其中對美國的貿易順差為273億美元，較去年12月略降。

大陸去年12月出口衰退4.4%，進口也較前年同期下降7.6%，為2016年11月以來進出口增速再次雙雙出現負增長，且表現遠低於市場預期。

分析師認為，中美貿易戰使得前期企業搶出口的效應消退，是導致出口增速明顯下滑的主因。此外，人民幣對美元轉強，對出口也有一定程度影響。

進口同樣陷入負增長，一方面是因大陸內需疲弱，另一方面，則與國際原油價格及大宗商品價格繼續下跌有關。

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤早前曾預期，今年第1季大陸出口增速可能進一步走弱。

不過，大陸商務部綜合司長儲士家在12日的記者會中表示，儘管2019年中國對外貿易發展面臨的形勢複雜嚴峻，但目前看來，中國外貿穩定發展仍然具有諸多有利因素。一方面世界經濟下行壓力雖然加大，但仍將延續緩慢復甦態勢。

另一方面中國主動擴大開放，穩外貿政策效應顯現、產業升級加快、企業活力增強等都為中國外貿發展提供了強有力的支撐。