滬指連五紅 挑戰3,000關

2019-02-14 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



陸股昨（13）日繼續放量上漲，上證綜指連續五個交易日收紅，重新站上2,700點關口。分析師認為，滬指2月底有望挑戰3,000點大關。

滬指昨收2,721.07點，漲幅1.84%；深成指收8,171.21點，漲幅2.01%；創業板指數收1357.67點，漲1.91%。

證券日報報導，上證指數昨盤中一度大漲2.06%，券商普遍認為，2月大盤春季躁動有望延續，但高度有限。部分券商樂觀認為，滬指2月底有望挑戰3,000點。

滬深兩市昨日個股呈現普漲態勢，兩市約80檔股票漲停，OLED概念股成為主力軍。OLED顯示技術廣泛的運用於手機、電腦、電視等。分析認為，2019不僅是折疊螢幕手機的爆發元年，也將是大尺寸柔性顯示的元年。

中新網報導，在OLED概念、5G概念帶領下科技類股票走勢強勢，昨日繼續領漲兩市。OLED概念股平均漲幅6.97%，京東方A、星星科技等25檔漲停；5G概念平均漲幅3.22%，東方通信、工業富聯等12股漲停。

對於A股後市，國信證券強調，從歷史統計來看，A股市場2月上漲機率最高。在估值歷史底部、基本面數據真空、無風險利率快速下行背景下，A股市場正處於極佳的做多時間窗口。

A股三大股指春節後三個交易日均呈現上漲格局。滬指累計漲幅3.93%，深成指累計漲幅6.34%，創業板指累計漲幅6.8%。

分析指出，近期A股持續上漲，且滬深兩市成交量逐步放大，顯示場外資金入場做多熱情旺盛。這主要是由於外部環境緩和，特別是中美貿易摩擦趨緩；此外，大陸官方近期密集推出穩投資、促消費等利好政策，提振投資者對A股的信心。