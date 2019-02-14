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陸股解碼／大型股躍投資主流

2019-02-14 01:54經濟日報 許智洋

A股開春強強滾，反彈走高氣勢十足，今年來上證指數上漲逾9%，重新站上2,700點大關，滬深300指數更是兇猛，漲幅直逼13%，凸顯大型股領軍上攻的多頭態勢。

外資大舉搶進為拉抬大型股揚升的主要助力，不僅今年來透過滬深港通流入的北向資金已超過人民幣700億元，還有QFII總額度放寬至3,000億美元及MSCI納入A股權重預計從5%增加至20%所帶來源源不絕的增量資金。再者，銀保監會鼓勵保險公司運用長久期帳戶資金，增持優質上市公司股票和債券，進一步增添A股資金活水，看來不僅估值回升行情如火如荼展開之際，資金行情也蓄勢待發。

A股大起大落一直為人詬病，主要是投資者結構以散戶為主，偏好短進短出導致震盪大增。隨著外資法人投資佔比提升，預計年底將達8.8%，加上保險公司等內資法人資金陸續進駐，為A股引入長期且穩定的資金，有利於資本市場健康發展，同時原本散戶比重過高的投資者結構也將獲得改善。A股便宜估值的投資魅力顯而易見，又與其他成熟市場的連動度較低，過去五年，上證指數與S&P500指數的相關係數不到0.4，因而成為外資佈局首選，預期今年流入資金將超過4,000億元，可望成為推升A股向上的主要動力，並進一步提振內資進場的投資信心。

眼見法人資金接續進場，A股投資風格料將有所改變，長期穩健成長且具有競爭優勢的大型龍頭股可望成為投資主流，進而引領A股一路震盪向上，走出與去年截然不同的揚升格局。

（作者是保德信中國品牌基金經理人）

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