OLED唱旺 京東方市值增千億

2019-02-14 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



京東方A近兩日成交額共超過人民幣100億元，成為柔性螢幕概念的領軍股。 網路照片 分享 facebook 受惠智慧折疊手機將問世，OLED概念股領頭羊、大陸面板龍頭京東方A昨（13）日連兩日漲停，近三個交易日累計漲26.34%，市值增人民幣240億元（約新台幣1,106億元）。

中證網報導，京東方A昨日股價創五個月來新高，自2018年以來，其股價跌幅一度超過50%。此外，昨日還有超過人民幣6億元的資金在排隊買入，搶手程度可見一斑。

京東方A近兩日成交額共超過人民幣100億元，成為柔性螢幕概念的領軍股。昨日早盤OLED概念再度集體大漲，濮陽惠成、維信諾、領益智造、錦富技術、聯得裝備紛紛封漲停。

WIND數據顯示，12日，OLED概念的領頭羊京東方A午後拉漲停，全天成交額人民幣60.83億元。13日，京東方A再度漲停，成交額人民幣48.45億元，兩個交易日京東方A的成交額突破人民幣百億元，昨總市值達人民幣1,142.4億元。

此輪漲停對京東方來說久旱逢甘霖，2016年下半年到2018年初，京東方A曾經歷一次劇烈上漲的過程，從每股人民報2元最高攀升至6.72元，累計漲幅約200%。之後，京東方A股價一路走低。最新一次漲停可追溯至2015年4月。

和訊網報導，京東方之外，柔性螢幕概念股出現漲停潮。深天馬A、星星科技、領益智造、凱盛科技、維信諾等多家公司股票漲停。

數據寶統計顯示，OLED概念股52檔中，有40檔披露2018年財報，整體業績偏好，28檔去年淨利潤成長占70%，隆華科技、新綸科技、永太科技等淨利有望翻倍。

同時，京東方A預計2018年淨利潤為人民幣33.8億元至35億元，年降54%至55%。而在2017年，京東方創造其歷史上最高的業績，淨利潤人民幣75.68億元。

業績一向較為穩定的華映科技2018年大幅預虧，預計虧損人民幣37億元至55億元。原因是截至2018年底，公司應收實控人的款項餘額4.58億美元難以收回。