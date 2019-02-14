5G高速公路 基站選址建設

2019-02-14 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



隨著中國首個5G智慧高速公路項目落地湖北，目前正在規劃選擇該省境內高速路段進行前期的5G基站選址建設，同步進行智能收費測試。同時，5G智慧高速無人駕駛也進入申請測試階段。

此前，中國移動湖北公司與湖北交投科技發展有限公司、中移（上海）信息通信科技有限公司在武漢簽署戰略合作協議，三方共同成立「湖北5G智慧交通聯合創新實驗室」，共同探索5G和物聯網技術在智慧交通行業的創新應用，構建跨行業融合生態。

中新社報導，根據協議，實驗室未來主要研究方向包括推進智能網聯汽車在高速公路場景的技術試驗、開展5G智慧高速公路示範段的共建和運營以及智慧高速公路的5G網絡覆蓋方案、整體信息化提昇方案等技術標準驗證、智慧高速相關終端產品的研發、設計等。

5G智慧高速公路的特徵是與雲計算、大數據和物聯網、人工智能等新一代互聯網技術融合，實現對高速公路透徹全面、實時準確的感知，掌握每段路、每輛車和每個結構物的現狀並精準預測發展趨勢。

中國移動湖北公司總經理范秉衡表示，5G在智慧交通領域的應用，將進一步加快智慧交通產業化進程，給交通行業帶來革命化的巨大變化。

2018年9月，湖北移動發起成立了華中首個5G聯創行業應用開發實驗室，牽頭成立湖北省5G產業聯盟，攜手30餘家知名單位聯合開展應用創新、合作推廣，目前已在工業智能管理、車聯網、民生工程等領域取得了諸多突破。截至2018年年底，湖北移動已在武漢建成31個5G基站。今年，湖北移動還將在全省投資10億元人民幣，建設2000個5G基站。