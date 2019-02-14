春節假期 一、二線樓市 進入休假模式

2019-02-14 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



春節假期，中國大陸一、二線樓市慣例進入「休假模式」，去年三、四線樓市表現活躍的返鄉置業熱潮也有所降溫。

中國指數研究院12日發布的數據顯示，春節期間（2月4日-2月10日）受監測的17個城市樓市成交面積環比下降92.2%；包括上海、廣州、蘇州、福州等在內的17個城市成交同環比均有所下降。

分城市來看，各線城市成交同環比均顯著下降。受春節假期影響，各線代表城市成交同環比下滑均超90%，且一線城市降幅高於二、三線代表城市。中原地產研究中心統計數據顯示出類似的趨勢。該機構提供的數據顯示，從春節前一周開始，熱點城市房地產市場就進入了「休假模式」。2019年以來各地推盤節奏放緩，樓市整體成交量回落。

春節期間，一、二線城市的網簽數據基本暫停（北京、上海、廣州、深圳等城市大多隻有個位數網簽），春節長假期間樓市成交主要發生在三、四線城市。

不過，中原地產首席分析師張大偉指出，對比2018年春節期間三、四線樓市的活躍，2019年以來，返鄉置業熱度明顯下降，購房者愈加理性，大部分三、四線城市成交較去年降溫。

張大偉分析稱，去年春節期間因為一、二線城市房價上漲，帶動板塊輪動推動三、四線城市出現返鄉置業高峰。但去年下半年以來，整體樓市開始退燒，特別是棚戶區改造的需求下滑，引起三、四線城市樓市降溫。這導致今年春節，許多三、四線樓市在2019年春節期間開啟了觀望模式，這也使很多重倉三、四線城市的房企銷售乏力。

此外，58安居客房產研究院首席分析師張波指出，去年以來，受新一線等城市人才政策優惠影響，相關城市落戶、置業門檻降低，吸引力提升，使越來越多「漂一族」得以在工作地安頓下來，因此不再將返鄉置業作為第一選擇。

58同城、安居客發佈的《2019返鄉置業調查報告》顯示，今年52.7%的人群有回到老家及周邊城市買房的意向，而在2018年，返鄉置業意向人群占比為58.7%，占比呈現輕微下降趨勢；與之相對應的，希望在工作城市買房的人群占比由25.2%提高到38.0%。